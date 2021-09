Aitana, tras aclarar por qué promociona hamburguesas siendo celiaca, le quita hierro a las críticas en Twitter

El anuncio de la nueva campaña de Aitana con McDonald's trajo consigo una gran ola de bromas y memes a los que se sumó incluso la competencia -KFC tentó a Ana Guerra para hacer algo similar-. Sin embargo, la cantante catalana también recibió un sinfín de críticas, pues promociona su propio menú compuesto por una CBO aunque en realidad es celiaca y no lo puede comer.

Durante la rueda de prensa, la triunfita explicó cuál era el motivo de esto: "Llevamos tiempo hablando de esta colaboración, conlleva un tiempo. Di el sí hace ya bastante, a principios de año o así. Entonces, antes de verano, me diagnosticaron que soy intolerante al gluten, y ha sido un rollo porque ya teníamos todo".

"La realidad es que se plantea lo que Aitana ha comido toda la vida, y luego está lo que a partir de ahora me voy a tener que pedir, que va a tener que ser la hamburguesa sin gluten, que por suerte McDonald's también la tiene", añadió. "Yo decía: 'No tiene sentido ahora volver a repetirlo todo porque toda mi vida me he pedido la CBO, y ese es mi menú'".

.@Aitanax explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celiaca: “Me lo diagnosticaron hace menos de un año” pic.twitter.com/CCq0BjRYp5 — LOS40 (@Los40) September 15, 2021

Aun así, tras la explicación, Aitana ha demostrado que es consciente de todas las críticas que le han hecho, pero quiere quitarle hierro al asunto y reírse ella también de lo sucedido.

"Buenos días, grupo", ha tuiteado este jueves con una de sus imágenes más míticas de OT 2017 en la que aparece disfrutando enormemente de una hamburguesa, algo que ya no podrá hacer a no ser que la pida sin gluten.