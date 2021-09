Un look de ensueño en cinco minutos para lucir este otoño

About You

Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, de la vuelta a la rutina, pero también de lucir el precioso bronceado que hemos conseguido durante el verano y de la llegada de otra temporada en todos los sentidos. Es un mes que siempre se empieza con ilusión.

En cuanto a lo que a moda se refiere, no es muy distinto. También llegan nuevas tendencias y temporadas y ese ligero fresquito que tanto hemos echado de menos en verano.

Se trata de una estación donde es muy común ver combinados los shorts con los sweater finos de punto de manga larga, así como faldas de la misma forma. A su vez, las calles se llenan de botas o botines más bajos combinados con vestidos largos y vuelven de nuevo los colores algo más oscuros y los estampados más sobrios.

Las chaquetas finas o gabardinas también se adentran en nuestros armarios y otros tejidos, muy distintos a los que lucimos en verano, se convierten en protagonistas.

Tras el éxito en su estreno como página web multimarca, About You no deja de sorprendernos. Con más de 1000 marcas en su catálogo, algunas de renombre como Calvin Klein, Levi´s, Vans, Tommy Hilfiger, Puma o Guess entre otras, sigue pisando fuerte en la temporada otoñal.

En este artículo te mostramos cómo recrear un look de ensueño en tan solo 5 minutos, con el que triunfarás. Además, te ofrecemos un código descuento About You para que consigas todas tus prendas y accesorios must have a un precio exclusivo. ¿Estás preparado?

Septiembre es época de comienzos. De volver al trabajo o al instituto. O quizá comenzar la universidad. Si el lugar al que vas es alguno de estos últimos, no debe fallar en tu armario un look cómodo y desenfadado que sirva para cualquier día de la semana.

Zapatillas New Balance Shifted -70s

Este se caracteriza por darle cierta importancia a los zapatos, en este caso unas New Balance Shifted -70s en color crema claro que están arrasando esta temporada. Un zapato cómodo y todoterreno que te llevará lejos.

Vaqueros SELECTED FEMME 'Kate'

En este look está combinado con los maravillosos SELECTED FEMME Vaquero 'Kate' en azul oscuro, que con su corte recto y su tejido de algodón orgánico se adaptan a cualquier cuerpo y quedan como un guante. Además, se trata de una prenda sostenible, ya que, su algodón proviene de cultivos sostenibles, tratados bajo las bases de la agricultura orgánica en la que se prohíbe el uso de pesticidas químicos tóxicos, fertilizantes e incluso productos manipulados genéticamente.

Un top en colores neutros

Para la parte de arriba, se ha utilizado este Top 'Florence' en beige y marrón de la firma LeGer by Lena Gercke. Una prenda competitiva y resultona que aporta esa frescura y personalidad necesaria al look. Con un cuello redondo y tirantes normales posee unas rayas horizontales y un tejido también de algodón orgánico.

El toque final para completar el look

Como toque final, la joya de la corona. Este chaleco ‘Blake’ de Samsoe Samsoe en color en beige, en conjunto con el modelo de New Balance. Este chaleco está ligeramente forrado, por lo que es perfecto para los meses próximos donde el frío puede llegar a aparecer en las primeras y últimas horas del día. Posee, además, un corte clásico y dos bolsillos laterales.

Un look sencillo pero atrevido donde se combinan algunas de las tendencias más esperadas de esta temporada. Atrévete a visitar la web de About You y hazte con las mejores prendas de la temporada.