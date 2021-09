Una mujer sube a 'TikTok' el desastroso efecto de su vestido, que le hace parecer el muñeco de Michelin

Maddy Jewell es una joven recién casada que se fue de luna de miel nada menos que a Maldivas. Para ella, según cuenta, era la oportunidad de oro para lucir atuendos bonitos y hacerse fotos para sus redes sociales.

Y se hizo viral, pero no por lo bonito de sus 'looks', si no por lo gracioso de uno de sus vestidos. En un vídeo de TikTok subido por ella puede verse cómo la joven posa con un vestido amarillo, lleno de encanto, con la playa al fondo.

"Yo pensando que iba preciosa para el desayuno en mi luna de miel", dice mientras se ven las imágenes posando. Pero a continuación se la ve montando en bicicleta delante de su pareja. "Mi marido viendo esto en el camino al desayuno", escribe después, cuando al montar en bici el viento hincha su vestido.

Y es que por detrás puede verse a la mujer como el muñeco de Michelin, completamente hinchada y con aspecto mullido. Por supuesto, el vídeo se ha hecho viral y tiene ya 22 millones de reproducciones, además de 6,5 millones de 'me gusta'.