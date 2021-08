'That girl': la tendencia viral de TikTok que anima a las mujeres jóvenes a ser la mejor versión de sí mismas

Si solemos pasar los ratos libres en TikTok, es probable que nos hayamos encontrado con el nuevo fenómeno viral del that girl, donde vemos a mujeres jóvenes compartiendo sus rutinas diarias en las que buscan ser la mejor versión de sí mismas

That girl es esa mujer que nos gustaría ser, aquella que madruga y medita en una esterilla de yoga frente al sol. Es esa mujer que hace su cama, se hace un batido de col rizada y té matcha para bebérselo con su tostada de aguacate y lo sigue con una sesión de pilates para mantenerse activa y saludable. Esa mujer que romantiza su vida, la tiene sorprendentemente bien organizada y es feliz.

Esa mujer, por supuesto, no es una chica en particular, sino un arquetipo de bienestar que ha ganado popularidad en TikTok desde abril de este año y no paramos de ver en redes sociales. Los videos con el hashtag #thatgirl tienen más de 900 millones de visitas y muchos de estos alientan a la espectadora a "convertirse en esa chica".

That girl busca convertirse en un estilo de vida productivo, pero basado en el bienestar, por lo que no necesitamos levantarnos a las 6 de la mañana como muchos vídeos proponen, sino buscar un equilibrio para sentir que de verdad hemos aprovechado el día viviendo la vida que queremos.

A partir de esto, busca crear hábitos y rutinas diarias que permitan estar saludable mental, física y espiritualmente, llegando a la mejor versión de nosotros mismos.

Para ayudar, algunas usuarias suben consejos para guiar a aquellas personas que quieren romantizar su vida y sentirse bien consigo mismas, priorizando la salud mental, el cuidado propio y la autoestima.

Por otro lado, no todo el mundo piensa que esta nueva tendencia sea beneficiosa y argumentan que pueden mandar mensajes negativos a los espectadores. Algunas personas argumentan que uno de los puntos de este aesthetic es la comida sana, por lo que puede llevar a la obsesión y restricción de ciertos alimentos, desencadenando trastornos de la conducta alimenticia como la ortorexia.

Sin embargo, si bien ya hemos visto esto con el criticado realfooding y sus estrictas normas que no nos podemos saltar, como el comer solamente un 10% de ultraprocesados (3 comidas no tan sanas al mes), en muchos vídeos de that girl podemos ver a estas mujeres llevar una vida balanceada, sin obsesionarse con la comida sin azúcar y disfrutando lo que come, sea "sano" o no.