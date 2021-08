A los vecinos de Peligros, un pueblo de Granada, les ha cogido por sorpresa la última acción de su Ayuntamiento, que ha decidido pintar su fachada de rosa. El caso ha saltado a las redes sociales y, desde luego, está dando que hablar.

Según las informaciones recogidas por Canal Sur, la inspiración principal para este sorprendente cambio ha sido la Casa Rosada de Buenos Aires (Argentina), sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.

Además, el Consistorio ha querido dar un toque de color a estos tiempos de pandemia y reflejar el significado de la igualdad por medio del rosa.

Alguien en mi pueblo ha tenido la maravillosa idea de pintar el Ayuntamiento de rosa. Este es el resultado. No puc pic.twitter.com/hoziFL4jdB — Seryi (@Sergiornz) August 23, 2021

Ha sido el tuitero Sergiornz quien ha compartido esta noticia sobre su pueblo, alcanzando más de 400 retuits y siete mil likes. "Update: no es fake. Y por si no hay quedado claro, a mi el color me fascina", ha añadido bajo la imagen.

Algunos usuarios se han animado a comentar el colorido caso con diferentes bromas y comparaciones que no han tardado en viralizar a este rosado edificio.

Uno de los edificios mas emblemáticos de St Petesburgo es el palacio Belozersky o también denominado, El Palacio ROSA!! te aseguro que PARA NADA es una vergüenza. Es un símbolo. Dejad de darle tanta importancia a un puto color, anda.. pic.twitter.com/fDdjlaAxzu — Araknne (@Araknne) August 24, 2021

- Niño, vete al chino y traeme 10.000 de estos.

- ¿10.000? ¿Pa' qué, papá?

- Tú traelos que he tenido una idea. pic.twitter.com/06jpiXDCDn — Eder Pereda (@ederpereda) August 24, 2021

De vd pensaban q no nos íbamos a dar cuenta? pic.twitter.com/wH3tkx6PmQ — 🖤 (@alesd__) August 24, 2021

Por otro lado, también hay quien ha querido demostrar que ese peculiar toque de color es más común de lo que parece en diferentes ayuntamientos del país.

Diputación de Cádiz. pic.twitter.com/ugoMayL2Vl — Michael Pool Sánchez 🔻 (@MichaelPoolSnc1) August 24, 2021