Enfado en Twitter por el relato de una joven a la que impidieron subir a un autobús de Valencia por "ir escotada"

Cristina Durán es una joven valenciana a la que el pasado sábado un conductor de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) le impidió subir a su autobús "por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros". Así lo contó la usuaria en Twitter, donde su queja continúa dando que hablar entre los tuiteros.

Durán explicó que le prohibieron subir al vehículo simplemente por vestir "un top". "No voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", expresó en un tuit, añadiendo una fotografía de su vestimenta.

El testimonio de Durán han generado un gran revuelo en la plataforma, donde acumula más de 6.000 reacciones. De hecho, la propia empresa se puso en contacto con ella este domingo para "investigar mejor" lo ocurrido y "tomar las medidas necesarias".

Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación? pic.twitter.com/fwDxdBa0cK — Cristina Durán (@CristinaD20) August 7, 2021

Dicha situación ha abierto un debate en Twitter, pues en Valencia no hay una ordenanza municipal que prohiba pasear por sus calles sin camiseta, como sí sucede en ciudades como Barcelona, en las que sus habitantes pueden ser multados.

"Yo es que he visto a tíos venir de la playa entrar en sin camisetas así que no entiendo que a ti no te dejen enseñen más o menos", escribió una usuaria al respecto.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) August 8, 2021

Sin embargo, esto no quita que otros tuiteros hayan considerado que la vestimenta de Durán no era la adecuada, ya que su top lencero podría confundirse con ropa interior o con un bikini.

Según el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en autobuses para la Ciudad de Valencia, no existe ninguna norma específica sobre el código de vestimenta que debe seguirse en los autobuses de la capital valenciana.

Por otro lado, entre las prohibiciones que sí recoge dicho reglamento están fumar, consumir alcohol o drogas, subir al vehículo cuando esté completo o apearse por la puerta delantera.