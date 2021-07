Críticas a un tuitero que fingió ser uno de los estudiantes en Mallorca: "Perdóname Dios porque Twitter no lo va a hacer"

Más de 200 estudiantes de toda España han sido protagonistas de las noticias de los últimos días a causa del macrobrote de Covid que han provocado durante un viaje de fin de curso en Mallorca. Ahora, varios de ellos están siendo trasladados en un 'barco burbuja' de Baleària que los llevará a Valencia, desde donde ya se trasladarán hasta sus respectivas comunidades.

Sin embargo, mucha es la polémica que se ha generado a causa del confinamiento que les impusieron en un hotel de Mallorca, lo cual provocó las críticas de muchos de sus padres, las quejas -algunas surrealistas- de los estudiantes y, en general, un desacuerdo con las medidas impuestas, a pesar de que se han seguido los protocolos habituales de personas que han dado positivo o que han estado en contacto con un positivo.

Pero, en medio de toda esta controversia, algunos estudiantes aprovecharon para pronunciarse públicamente a través de las redes sociales. De igual forma lo hizo Jorge Lorenzo, un tuitero que aseguraba que era uno de los jóvenes confinados, se quejaba de las condiciones que tenía e incluso mostraba que se había escapado del hotel, provocando un sinfín de críticas. Aun así, todo resultó ser una broma, lo cual no evitó que siguiera recibiendo comentarios negativos.

Una foto de anoche, a ver si los del hotel se esmeran un poco más en la seguridad pic.twitter.com/kAtPRF55FC — J.L. (@_jorgelorenzog) June 30, 2021

"Algunos me llamarán Cayetano, niñato o MENES [mote que se está utilizando para describir a estos jóvenes porque significa Menores Españoles No Acompañados Secuestrados] solo por irme a Mallorca, pero tenéis que oír la verdad", escribió el martes junto a su vídeo.

El tuitero aprovechó su parodia para señalar algunas de las críticas más absurdas: que sus padres habían pagado su barra libre y él no podía pedir ni un cubata; que a las chicas les iban a comprar tampones en el supermercado, pero a él no le trajeron la cerveza que pidió; y que, aunque se lio con una joven que dio positivo, la Covid no se contagia por la saliva.

"No tengo nada, tengo PCR negativa, así que no lo entiendo, pero bueno. En fin, resistiremos y luego cargaremos contra ellos. Mis padres ya están hablando con los abogados, vamos a ir a por vosotros", concluyó su incendiario vídeo.

Empatía tenemos. Sobre todo, con las personas que han perdido familiares por el virus. Y vosotros de fiesta y ahora, protestamos. Pues a llorar a la llorería, sinceramente — Meiga 🌻 (@MiniAbril97) June 29, 2021

Es lo que pasa cuando lo has tenido todo en la vida ; que cuando no está papá y mamá para darte tus caprichos te enfadas. — Mar Blanco (@MarBlanco4) June 30, 2021

Pobrecito, pena me da... Que poca vergüenza tienes, chaval! 😡😡😡😡 — rosa ortiz (@cordobagirls) June 29, 2021

Tu lo que eres es un niñato.... Estás en un hotel MEDICALIZADO, que te estamos pagando entre todos los baleares, y además eres menor de edad y no se te debe servir alcohol. Y estas ahí porque no has acatado las nomas sanitarias de la C.A. — regalooriginal (@sarando48627983) June 29, 2021

Por gente como tú la pena de muerte debería de ser legal en España. — HispanicoJoven #spexit (@HispanicoJoven) July 1, 2021

Su publicación comenzó a llenarse de mensajes que decían, entre otras cosas, que había que tener "empatía con los familiares de los fallecidos", que era un caprichoso que "lo había tenido todo en la vida" o que no daba pena, sino "vergüenza". Pero también llegaron incluso a insultarle y amenazarle.

Aunque algunos se dieron cuenta de que era broma, muchos usuarios no lo vieron así y desataron su ira contra él. De hecho, su vídeo incluso terminó apareciendo en diferentes medios de comunicación

Chavales era todo una parodia de los encerrados, pero viendo lo que me decían he seguido el juego, que me perdone Dios porque Twitter no lo va a hacer, tengan un agradable día — J.L. (@_jorgelorenzog) July 1, 2021

Su 'broma' se le fue de las manos, por lo que decidió aclararlo todo en un tuit: "Chavales, era todo una parodia de los encerrados, pero viendo lo que me decían he seguido el juego. Que me perdone Dios, porque Twitter no lo va a hacer".