Un alumno de medicina conquista Twitter por el motivo de su renuncia a una matrícula de honor

La competencia entre estudiantes es un hecho en la mayoría de las aulas, pero que cada vez va disminuyendo más. Un ejemplo ha sido el de un alumno de medicina, que ha renunciado a su matrícula de honor para poder ayudar a otros estudiantes.

El gesto de este joven estudiante de la Universidad de Valladolid se ha vuelto viral por las redes sociales, gracias a su profesor de medicina preventiva y salud pública, quien contaba la historia a través de su perfil de Twitter.

"Un alumno nos pregunta si puede renunciar a su brillante y merecida matrícula de honor, al no necesitar el importe (tiene ya beca completa) y pensando que al siguiente alumno sobresaliente le podría hacer más falta", ha escrito en un tuit.

Ese alumno es el reflejo de una familia con principios, con humanidad y sentido común. Nuestros hijos son la semilla del futuro! Mil gracias esa familia y mis felicitaciones al alumno❤❤👏👏👏👏 — Violette (@Violette5050) June 22, 2021

Una situación que ha hecho emocionarse al propio docente: "No estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo". Aunque no ha sido el único que ha aplaudido la decisión del estudiante, ya que varios usuarios de Twitter han felicitado al futuro médico por su amabilidad.

El éxito ha sido tan grande que el tuit del profesor se ha conseguido en muy poco tiempo 31.000 'me gusta' y más de 4.000 retuits. Sin contar con los cientos de comentarios de otros usuarios.

Un alumno nos pregunta si puede renunciar a su brillante y merecida #MatrículaDeHonor, al no necesitar el importe (tiene ya beca completa) y pensando que al siguiente alumno sobresaliente le podría hacer más falta.



No estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo. — Ignacio Rosell 🌾 (@nachorosell) June 21, 2021

"Dile de mi parte que, como estudiante de sobresaliente que fui con grandes problemas económicos en su casa, la gente así merece un monumento. Gracias", ha escrito un perfil que ha empatizado con la historia.

Dile de mi parte que, como estudiante de sobresaliente que fui con grandes problemas económicos en su casa, la gente así merece un monumento. Gracias. — Call me Spider-Gwen (@MrsParkerRogers) June 21, 2021

Dile de mi parte que, como estudiante de sobresaliente que fui con grandes problemas económicos en su casa, la gente así merece un monumento. Gracias. — Call me Spider-Gwen (@MrsParkerRogers) June 21, 2021

Sólo alguien que de verdad lo necesita y que reconoce la importancia de recibir una beca para algunas familias ofrecería algo así. Admirable de verdad, espero que llegue muy lejos. — Mariola P Calvo (@MariolaPCalvo) June 22, 2021

Muchos otros admiraban el gesto y los grandes valores del estudiante, ya que no es una situación que suela darse regularmente.