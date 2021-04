El asombroso comunicado del director de un instituto a los padres: "Si no sacan buenas notas, no les quiten la confianza"

Los exámenes en los institutos o universidades son épocas de tensión, trabajo duro y horas sentados frente al libro. Y después, el momento de realizar las pruebas se convierte en un momento de nervios a flor de piel por todo lo que los alumnos se juegan en ocasiones. Sin embargo, hay ocasiones que se les da demasiada importancia a estos controles, al menos eso es lo que piensa el director de un instituto.

Recientemente, se ha viralizado en las redes sociales la carta que envió Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, a todos los padres de cara a la época de exámenes.

"Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química...", escribió el docente.

"Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace... por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo", recomendó el director. "Dígale que no pasa nada, ¡es solo un examen! Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida".

"Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes... Dígale que lo ama y que no lo juzgará", añadió. "Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello verdaderamente que le llame".

Entre las respuestas al tuit, hay muchos usuarios que han defendido la visión del director y de los padres que eduquen de este modo, animando a sus hijos a esforzarse, pero esforzándose aún más en lo que de verdad les apasiona. Sin embargo, también hay otras respuestas que han criticado esta idea argumentando que fomenta la "mediocridad generalizada" o la "incultura", algo que otros han rebatido diciendo que aprobar exámenes no te hace culto.