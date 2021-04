Un profesor acepta el reto de su alumno y compite en 'Call of Duty' para elegir su nota: "Adivinad a quién voy a suspender"

Hay profesores de todo tipo: serios, enrollados, que aplican técnicas más teóricas, más prácticas... Pero no puedes asumir que, por ser un adulto, no va a ser un amante de los videojuegos y te va a pegar una 'paliza' en Call of Duty.

Por ello, este alumno debería habérselo pensado antes de retar a Juan Jo Holguín, su maestro, a un enfrentamiento en este shooter y jugarse su nota al resultado. "Profesor, un pvp [jugador contra jugador] y, si gano, me pones un 10, si pierdo me suspendes", pidió el estudiante.

"Pues esto fue lo que pasó", dijo el profesor en su vídeo de TikTok antes de mostrar la partida de Call of Duty: Warzone que jugaron. "¡Toma, ¿visteis eso?!", "La racha, se viene la racha... ¡Toma!" o "No me gusta tu cráneo, déjame quitártelo" fueron algunas de las cosas que Juan decía mientras mataba a su rival.

"Adivinad ahora a quién voy a suspender", dice finalmente el profesor tras mostrar que, de seis rondas, él ganó cinco. "Moraleja: no retes al profesor".