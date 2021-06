La respuesta de un tuitero a su vecina negacionista: "Usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia"

Los carteles que los vecinos colocan en los ascensores de los edificios comunitarios suelen convertirse en el contenido perfecto para hacerse viral en las redes sociales. Precisamente, un usuario ha aprovechado el escrito de una de sus vecinas y, tras compartirlo en Twitter, se ha convertido en uno de los tuits más virales de la última semana.

El cartel está escrito, claramente, por una persona negacionista de la pandemia de la Covid-19 y, en concreto, se refiere a uno de los últimos bulos que circulan por internet y que defiende que las vacunas contra el virus llevan algún tipo de sustancia que imanta los objetos.

"Y dígame, doctor, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?", reza el escrito, donde se presentan un gran número de errores ortográficos. Motivo que llevó al tuitero a corregirlos todos y dejarle una contestación que ha sido muy aplaudida por el resto de internautas.

"Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia", sentenciaba el usuario con una nota que pegó debajo del cartel. En el mismo hilo de la red social, el internauta aclara que se trata de una vecina conocida que "no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen ni usen mascarilla" y que, además, "afirma que el Covid no existe".

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

Por otra parte, respondiendo a otros usuarios que criticaban que el tuitero corrigiera la ortografía de la mujer, este ha contestado que se trata de una "persona licenciada": "Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado en manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito. Pero esto va más allá de una tilde".