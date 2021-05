Aprendió a hablar y cantar al revés y, años después, descubre que su habilidad se debe al síndrome de Asperger

JOHN THE BACKWARDS DUDE / YOUTUBE

Desde que era niño, John Sevier Austin sabía que era diferente a la mayoría de los niños de su edad. Aunque lo intentaba con ahínco, nunca consiguió encajar con otros pequeños y eso le hizo crecer de una manera distinta al resto. Sin embargo, no fue hasta hace unos años cuando descubrió el por qué de esta situación.

Austin tiene síndrome de Asperger, un trastorno de desarrollo neurológico en el espectro del autismo, lo que explicaba su incomodidad a la hora de pasar tiempo con otras personas, así como un superpoder que ha ido desarrollando y perfeccionando con el paso de los años: es capaz de hablar y cantar al revés.

Pasó su infancia enfrentando las burlas y comentarios crueles de sus compañeros de clase y, finalmente, encontró en la música su refugio particular. Su pasatiempo favorito era escuchar los discos que tenía por casa, pero un día el tocadiscos se rompió y comenzó a reproducir la música al revés. Así fue como Austin aprendió a hablar al revés. En lugar de arreglar el aparato, optó por cantar las letras de las canciones tal como sonaban.

Escuchaba y cantaba las canciones, una tras otra, hasta que, pasado un tiempo, era capaz de interpretarlas todas y, además, pronunciar casi todas las palabras en inglés al revés. Mientras que otras personas se habrían desanimado o habrían reparado el tocadiscos, John sentía que esto le había descubierto un mundo completamente nuevo.

"Mi cerebro es capaz de realizar todas estas funciones a la vez y esto es lo que sorprende a la gente; de hecho, incluso a mí", explicó John en una entrevista en 2019. "Hasta el año pasado, nunca me di cuenta de que estaba en el espectro, pero cuando me lo dijeron, me di cuenta de que todo tenía sentido, especialmente lo que había ocurrido en mi pasado".

El cerebro de Austin le permite, además de hablar al revés, pensar y visualizar las cosas de esta peculiar manera. Cuando se dio cuenta de lo especial que era su habilidad, comenzó a perfeccionarla y aprendió a no dudar más de sí mismo y a aceptarse a sí mismo de la manera correcta. "Para alguien que está en el espectro: no dejes que nadie te diga que eres estúpido o que no puedes hacer algo", aconsejó el joven.

"Hablar al revés me ha permitido simplemente salir y ser yo mismo. Eso es lo que nos gusta del espectro, que podemos hacer cosas extraordinarias. Así que no dejes que la gente te deprima", agregó Austin. Además, John ha demostrado su habilidad en distintos programas de televisión y talents. Ahora, presenta su propio canal de YouTube, donde deja impresionada a la gente exhibiendo su talento.