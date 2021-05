Una mujer ahorra más de 19.000 euros en viajes cuidando gatos de otras personas a cambio de alojamiento

Viajar puede ser muy caro y el proceso de buscar un alojamiento que se adecúe al presupuesto resultar agotador. Por ello, desde hace años, muchas personas se han atrevido a intercambiar casas con desconocidos para conocer sus ciudades o viajar como au pair, con alojamiento y un pequeño dinero semanal a cambio de cuidar a los niños de la familia.

Madolline Gourley, una joven australiana de 31 años, lleva viajando de un modo similar desde 2017. Ella lo hace buscando personas que vayan a irse de sus casas un tiempo (de un día a seis meses) y a cambio de la casa ella cuida de sus gatos.

Todo comenzó cuando la chica oyó hablar en su trabajo de esta manera de viajar, intercambiando un lugar para quedarse por el cuidado de mascotas. Al saber esto, Madolline investigó y encontró una web en la que se ofertaban este tipo de intercambios. Sin dudar, la joven optó al puesto y comenzó su andadura como cuidadora de gatos en octubre de ese mismo año.

Una de sus primeras experiencias fue pasar diez días en San Francisco. Tuvo una entrevista con la pareja dueña de la casa, y del gato, y cuando vieron que todo estaba bien, Gourley se preparó para su viaje. En declaraciones al medio Unilad dijo: "Si la experiencia hubiera ido, o terminado, mal, probablemente no me habría planteado volver a hacerlo".

A este mismo medio admitió que había ahorrado unos 30.000 dólares australianos (unos 19.000 euros) al recorrer el mundo con este método. Sobre una de las casas en las que se quedó afirma: "Recuerdo haber mirado propiedades en la zona en Airbnb para la época en que fui y costaba unos 10.000 dólares australianos (casi 6.5000 euros) por el tiempo que me quedé. De ninguna manera pagaría -o podría pagar- tanto".

Esta particular cuidadora no cobra por el tiempo que presta sus servicios a la mascota, algo que le parece justo, ya que las tareas normalmente consisten en dar de comer al animal un par de veces al día, cambiar el agua y limpiar el cajón donde hace sus necesidades. Madolline no se plantea cuidar de otros animales, además de los gatos, pues considera que son más fáciles de manejar.

La pandemia de coronavirus ha complicado los viajes, pero la joven no se ha resignado y, en lugar de viajar a países como Estados Unidos, ha emprendido una ruta por Australia, visitando ciudades como Darwin o Sídney, algo que no se habría planteado de no ser por la situación actual.

En su blog, Gourley da algunos consejos a aquellos que quieran seguir sus pasos. Lo principal para el que quiera viajar así según ella es que le "gusten las mascotas y tengan experiencia con los animales que van a cuidar".

Hasta el momento Madolline ha pasado por Nueva York, Boston, Seattle, Santa Fe y Cincinnati en Estados Unidos y tiene previsto ahora seguir viajando por su país para conocer Perth, Katoomba en las Montañas Azules y otras partes de Tasmania, así como Nueva Zelanda, Singapur y Japón, si se le presentase la ocasión.