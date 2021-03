La youtuber Grace F Victory ha compartido la primera foto junto a su bebé tras pasar casi tres meses en coma inducido. El pasado 26 de diciembre, la joven tuvo que ser ingresada en la UCI a causa del coronavirus. Solo había pasado un día del nacimiento de su hijo, Lee.

La influencer, de 30 años, dio a luz de forma prematura tras desarrollar síntomas leves de Covid-19, pues el bebé tendría que haber nacido en febrero. Pasaron los días y el estado de salud de la joven empeoró. Tanto fue así que permaneció inconsciente durante más de 10 semanas, hasta que se despertó el 8 de marzo.

Unos días después, Grace F Victory anunció que se encontraba bien, publicando así una fotografía en blanco y negro junto al pequeño. En la instantánea se aprecian los diminutos pies del bebé. "Los mejores pies del mundo", dijo ella.

La joven etiquetó a su pareja, el padre de Lee, en el post, que cuenta con más de 45.000 'me gusta' y una retahíla de comentarios de cariño. "Qué feliz me siento de verte por aquí", "los pues más bonitos", "esta es la mejor publicación del año" o "esto me ha alegrado el día" son algunos de los mensajes.

Desde el anuncio de su hospitalización, los usuarios no sabían nada de la joven. "Grace fue ingresada en cuidados intensivos el día de Navidad por problemas de respiración. Tuvieron que tomar la decisión de colocarla en un coma inducido para darle a su cuerpo el descanso que necesita", rezaba el post.