Carlos, el repartidor de 24 años que estudia bajo una farola a la espera de hacer su siguiente entrega

Carlos Alegre es un joven madrileño de 24 años que estudia en Málaga, la ciudad en la que actualmente trabaja como repartidor para poder pagarse sus estudios. De hecho, entre entrega y entrega, aprovecha sus ratos libres para abrir los libros y prepararse para los exámenes, aunque sea bajo la luz de una farola.

Su caso se ha hecho viral después de que un policía local le sacara una fotografía mientras estudiaba en plena calle. La imagen sorprendió a uno de los agentes, Pedro G. Díaz, quien la compartió en el grupo de Facebook Beneméritos G.C., donde recoge cientos de reacciones.

En una entrevista con Catalunya Plural, Alegre subraya que no busca ser ejemplo de nada. Dice que "hay gente que se lo curra" y que "es silenciosa. Va, trabaja, estudia, no hace ruido".

"En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa", añade. "Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes", zanja.

La fotografía ha llegado hasta la escuela en la que Alegre estudia Automoción, EMA Competición. "Sí, la foto que se ha hecho viral estos días del chico en Pedregalejo estudiando mientras esperaba su próxima entrega de Glovo (el joven dice que, en realidad, trabaja para Uber) es alumno nuestro", dicen en Facebook.

Desde el centro aseguran que es uno de sus "mejores alumnos" y, satisfechos, le mandan un mensaje de ánimo y de agradecimiento por su esfuerzo: "¡Orgullo máximo! ¡Carlos, eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas!".