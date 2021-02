La condición genética que comparten un padre y su hijo que lleva presente en su familia desde hace seis generaciones

Si hay algo que siempre destaca físicamente en el bailarín y coreógrafo argentino, Gabriel César Bufe, es su gran mechón blanco entre su pelo negro. En un principio se puede pensar que es un toque de estética, pero la realidad es muy distinta y tiene otro nombre: poliosis.

Ahora también lo presenta su hijo Farid, de diez años. Una condición que no solo afecta a ellos dos, sino que también a su abuela, siete de sus tíos, cuatro de sus primos y cinco de los hijos de sus primos.

La poliosis está producida por el piebaldismo, un síndrome autosómico dominante que produce áreas de despigmentación debido a la ausencia de melanocitos en las zonas afectadas. Esto hace que la melanina o color del cabello disminuya, generando ese mechón blanco.

En una entrevista a Metro el bailarín reconoce que esta condición es muy especial para él pero que también lo pasó mal en su infancia debido a las burlas de sus compañeros de colegio.

"A mí no me importaba tener el mechón, porque en mi familia todo el mundo lo tenía. Pero los demás niños solían decir que era una mofeta y se reían de mí”, ha confesado Gabriel en las declaraciones al diario.

Por el contrario, la experiencia de su hijo ha sido algo más amable ya que, en la misma entrevista, el niño ha afirmado que sus compañeros de clase son curiosos con su particular rasgo, pero "ya están acostumbrados" a verle. "La gente se muestra más amable, y aunque se nos suelen quedar mirando, me dicen que tengo un don, o que si soy uno de los X-Men", ha añadido el pequeño.

Gabriel lo describe como una característica muy especial en la familia y de la que todos se sienten muy orgullosos: "Ver que mi hijo había nacido con poliosis fue una experiencia muy emotiva (...) Toda la familia había hecho apuestas sobre si el bebé tendría o no el mechón blanco. Cuando lo vi, me sentí muy orgulloso; es mi segundo hijo, el primero no lo tiene".