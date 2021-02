Aplica un bronceador en su rostro y ve una película triste... mala combinación

El maquillador Josh Reade quería disfrutar de una agradable noche de 'peli y manta' viendo La decisión de Anne aunque, antes de hacerlo, decidió aplicar sobre su rostro una capa de un bronceador de la marca St Moriz.

Pese a las advertencias de sus amigos, el joven de 29 años siguió adelante y se aplicó el bronceador. A la mañana siguiente, se despertó temprano para grabar su nuevo look de maquillaje y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que, como la noche anterior había estado llorando debido a la película, en su rostro se habían quedado marcados los surcos hechos por las gotas.

Josh grabó en vídeo el desastre de su rostro y lo envió a sus amigos, quienes, después de reírse, le rogaron que lo compartiera en TikTok. "Fue una noche de mimos y decidí ver La decisión de Anne; es una película muy muy triste", comentó el joven.

"Me bronceé, vi la película y luego me fui a la cama. Puse mi despertador porque quería maquillarme temprano y, cuando me desperté, vi todas las marcas de lágrimas. Estaba sorprendido y entré en pánico. Pensé 'Dios mío, ¿qué voy a hacer?'. Fue realmente horrible", explica Reade.

"Alrededor de 5.000 comentarios me preguntan qué bronceado es, 2.000 me preguntan cómo me hice las uñas y luego, el resto, son un promedio de 'pareces un hombre de 90 años'", comentó el maquillador. Afortunadamente, la mayoría de las manchas se quitaron cuando el joven se metió en la ducha y las que no lo hicieron entonces se pudieron ocultar con maquillaje.