Beatriz Rico estalla contra los que la insultaron por su aspecto en 'Pasapalabra'

La actriz Beatriz Rico se ha cansado de los insultos recibidos por usuarios en las redes sociales tras su participación como famosa invitada a Pasapalabra y ha publicado un extenso mensaje en Twitter en el que ha querido zanjar la polémica sobre su aspecto físico.

Para ello, Rico ha publicado en la red social dos fotografías suyas en el programa, una correspondiente al año 2019 y otra de cuando participó esta semana, para compararlas.

"Con esto quiero dejar aquí el tema, que me ha resultado muy doloroso por la saña con la que muchos se expresaban. Y no quería dar explicaciones, pero ahora me apetece", ha manifestado la actriz.

Tras enfrentar ambas imágenes, Rico ha admitido que sigue "sin entender qué han visto de raro los que han escrito cosas como 'qué se ha hecho en la cara, se ha destrozado', 'está irreconocible, qué se ha hecho?', 'está rarísima, no parece ella' y más cosas que no voy a repetir. Y yo, os juro que por más que miro y remiro, me veo igual".

No obstante, ha reconocido que ese cambio que los espectadores han podido apreciar desde la pantalla podría deberse al maquillaje. "La única explicación que encuentro es que no teníamos maquillaje ni peluquería por las medidas Covid, y una no se arregla como lo hacen los profesionales que hay en televisión", ha justificado.

Aparte de este hecho, la actriz ha defendido que "la libertad de expresión no te da carta blanca para mentir, insultar y denostar a una persona, porque ahí empieza mi derecho al honor, en el momento que te estás pasando, y entonces la podemos liar parda".

En este sentido, Beatriz Rico ha reflexionado sobre "qué empuja a la gente a escribir barbaridades gratuitas" en las redes sociales. "Me los imagino tirados en el sofá, con una mano rascándose el arco de triunfo y con otra en el móvil, achinando los ojos cuando sales en pantalla y pensando 'mmm... está fea', y escribiendo 'está fea'. ENVIAR. Quedándose satisfechos 5 minutos y esperando que salga alguien con un michelín para poner 'está gordo'. ENVIAR. Y así sucesivamente".

En este punto, la actriz ha querido contar que sí se hizo un retoque estético en la cara, pero que fue "hace muchos años". Desde entonces, continuó saliendo en numerosas ocasiones en televisión y en prensa "y nadie comentó nada, porque fue algo tan sutil y bien hecho que nadie se dio cuenta", sostiene.

Por este motivo, la actriz ha enviado un mensaje directo a sus haters: "Metisteis la pata, porque ni me operé la cara ni me inyecté mierdas ni nada parecido. Y si lo hubiera hecho, también vería mal las agresiones verbales".

Por último, ha indicado que con las dos imágenes que ha publicado espera llegar a todas aquellas personas que la han criticado "equivocándose hasta el pescuezo, no para dar 'zascas', solo para ver si se les cae la cara de vergüenza y, la próxima vez que vayan a insultar a alguien, se lo piensan antes", ha zanjado.