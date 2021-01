El misterio del beso en medio del temporal: se busca a una romántica pareja

Su corazoncito de fotógrafa hizo que María de la Cruz Valdemorosaliera el sábado con su cámara a retratar las estampas que la borrasca Filomena y el temporal de nieve estaban dejando en Madrid, para entonces, con todas las calles y carreteras cortadas.

En la autopista A2, a la altura de Avenida de América, se topó con algo inusual: una pareja se estaba besando en medio de la calzada, desaparecida bajo la nieve. Cualquier otro día esa foto habría sido imposible, pues es una carretera muy transitada por los vehículos.

Así que levantó el teleobjetivo y capturó el momento en el que la mujer y el hombre se besaban en medio de la tormenta. La instantánea tiene mucha fuerza y es muy significativa, además de única.

¿Quién no querría un recuerdo así? "No sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita sino por irrepetible", decía de su instantánea la propia María.

Y después se le ocurrió: "Sería bonito encontrarles para dársela. Es de ayer sábado por la mañana, a la altura de Avenida de América. Por si justo les conoces", lanzaba al aire la fotógrafa, que trabaja en Change.org, la conocida plataforma de peticiones solidarias.

La iniciativa fue recogida de buena gana por las redes sociales y centenares de usuarios se volcaron compartiendo la foto y la petición de búsqueda de la pareja en cuestión, de los que no se sabe nada, pues la fotógrafa no pudo hablar con ellos después de hacer la foto. ¿Les encontrarán?