¿Cuál fue tu peor decisión antes de saber que llegaría la pandemia? Las redes comparten sus chascos del 2020

A pocos días de despedir el año, el guionista Manuel Bartual ha lanzado una propuesta en Twitter que se ha hecho viral: compartir los planes frustrados que la pandemia del coronavirus ha echado por tierra.

"Hagamos un listado con las peores decisiones que tomamos a comienzos de año, teniendo en cuenta cómo se ha terminado desarrollando 2020. Empiezo yo. En febrero me gasté 400€ en un tratamiento de blanqueamiento dental", ha avanzado el dibujante, publicando así un autorretrato con la mascarilla puesta.

De esta manera, la idea de Bartual, que ha sido compartida por más de 1.000 personas y supera los 7.600 'me gusta', ha ido recogiendo experiencias graciosas, tristes e irónicas, todas ellas derivadas de la llegada de la Covid-19.

Hagamos un listado con las peores decisiones que tomamos a comienzos de año, teniendo en cuenta cómo se ha terminado desarrollando 2020.



Empiezo yo. En febrero me gasté 400€ en un tratamiento de blanqueamiento dental. pic.twitter.com/YfQQDXF3LX — Manuel Bartual (@ManuelBartual) December 24, 2020

"Me gasté 500 euros en un portátil pequeño y manejable (sin webcam) porque para las pocas horas que trabajaba desde casa para qué quería más" o "yo invertí en equipo de fotografía nuevo y me compré un ordenador más potente porque este año me iba a hinchar a currar. Hago fotos de boda" son algunos mensajes.

Otros comentarios recogen decisiones como las siguientes: "Me compré un vuelo a China", "me mudé a un estudio de 18 metros cuadrados porque 'no voy a pasar por casa más que para dormir y poco más" y "en febrero le regalé a mi novia por su cumpleaños planes y experiencias [...] todos cancelados y pospuestos".

me gasté 500 euros en un portátil pequeño y manejable (SIN WEBCAM) porque para las pocas horas que trabajaba desde casa para qué quería más — Mª Victoria S. Nadal (@MVictoriaSNadal) December 24, 2020

Decidimos casarnos el 28 de Marzo. Nos hicieron 3 despedidas de soltero, la última a primeros de Marzo. Suspendimos y reprogramamos para Julio, luego para Noviembre. Aún no nos hemos casado. — Jesus Manso (@JesManso) December 24, 2020

El día 13 de marzo viajé donde habían destinado a mi pareja para intentar salvar la relación. No funcionó. El día 14 se decretó la cuarentena nacional. Tuvimos que convivir hasta el fin del confinamiento. — Nadita (@MaquinaNadita) December 24, 2020

El día 13 de marzo viajé donde habían destinado a mi pareja para intentar salvar la relación. No funcionó. El día 14 se decretó la cuarentena nacional. Tuvimos que convivir hasta el fin del confinamiento. — Nadita (@MaquinaNadita) December 24, 2020