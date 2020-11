El desgarrador vídeo de una profesora llorando porque a sus alumnos no les interesa aprender: "La cruda realidad"

La pandemia de la Covid obligó a los colegios a adaptarse a las clases online, método a distancia que todavía algún países mantienen. Pero esta situación está siendo complicada, y no solo para los alumnos, sino también para los profesores, que están vendo situaciones difíciles tanto para su profesión como para la educación de sus estudiantes.

Es el caso de Frances Sánchez, una maestra de Teatro de Puerto Rico que gracias a las clases online descubrió un gran problema que considera que está presente en la generación actual de jóvenes.

La profesora se grabó este lunes en un desgarrador vídeo en el que aparece mostrando su preocupación, entre lágrimas, por el preocupante absentismo escolar que estaba viendo.

"Acabo de terminar mi clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender. No les importa hacer nada", explica Frances Sánchez. "Tengo estudiantes que desde agosto nunca han venido a clase. Y ya yo estoy harta. Me siento agobiada, no sé ni qué más hacer".

Sin embargo, ella sostiene que "esto va más allá de la educación a distancia", y opina que lo que las clases online han hecho es "destapar una problemática social que lleva, fácilmente, más de 4 o 5 años". "A esta generación no les interesa aprender. Punto", añade.

"Perdónenme que me emocione, pero... Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social. Pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora", se sincera entre lágrimas. "Esto ya trasciende el departamento de educación, esto es una cuestión ya más cultural, más generacional".