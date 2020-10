Un profesor de Universidad prohíbe a una alumna que dé el pecho a su bebé en las clases 'online': "Dejad las distracciones"

La lactancia materna en público es algo que todavía sigue generando muchos tabúes y provocando debates, pero lo cierto es que dar de mamar a un bebé es algo completamente natural. Pero no lo ha pensado igual el profesor de Marcella Mares, una estudiante de California (Estados Unidos) a la que le prohibieron dar el pecho a su niña durante una clase online.

Esta universitaria compartió lo sucedido en Facebook después de que el catedrático enviara un correo electrónico pidiendo a los alumnos que tuvieran el micrófono y la cámara operativos. La joven le contestó diciendo que no tenía problema, pero que quizá tendría que desconectarlos en algún momento para dar de mamar a su pequeña de 10 meses.

La respuesta del profesor sorprendió e indignó a Marcella, tal y como compartió en Facebook: "Me alegro de que puedas tener la cámara y el micro activados, pero por favor no des el pecho a tu hija durante las clases porque eso no es lo que deberías estar haciendo. Hazlo después de clase".

"Estoy en clase ahora mismo y el profesor ha dicho: 'He recibido un extraño mail de una estudiante en el que dice que tiene que atender otras cosas que no tienen nada que ver con mi clase. Chicos, necesito que dejéis esas distracciones a un lado y os concentréis en el curso'", explicó Mares en un post. "Quiere literalmente que ignore a mi bebé cuando llora durante las cuatro horas que dura su clase solo para que copie apuntes que ya están disponibles".

"No me gustó la sensación de que él me dijera lo que puedo y lo que no puedo hacer con mi bebé. Sobre todo en mi propia casa ahora que las clases son online", declaró a CNN. Poco después, la madre subió una foto de cómo tomaba apuntes a la vez que daba de mamar a su niña para demostrar que podía atender a todo a la vez.

Marcella Mares envió una queja a la Universidad y el profesor habló con ella para pedirle disculpas: "Siento mucho lo que ha sucedido en relación con dar el pecho a tu bebé. Desde ahora, tienes todo el derecho a amamantar a tu hija en cualquier momento durante toda la clase. Esto incluye los trabajos en grupo, atender o hacer cualquier tipo de prueba o examen. En cualquier momento, podrás apagar tu cámara cuando lo desees".