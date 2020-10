¿Harto de payasos, brujas y fantasmas? Cinco ideas compatibles con mascarilla para tu disfraz de Halloween de 2020

El Joker ya tuvo su momento de gloria, igual que Pennywise, Harley Quinn, las máscaras de 'La Purga' o los monos de La Casa de Papel, y ya es hora de pensar en nuevas ideas para tu disfraz. Al menos, si quieres marcar la diferencia. Aunque este año las macrofiestas tengan que suspenderse, eso no significa que tengas que prescindir de disfraz, porque puedes lucirlo de la misma forma, o incluso mejor, en tus redes sociales (donde, por cierto, hay varios concursos de disfraces en marcha).

Si todavía no tienes claro de qué puedes disfrazarte, aquí tienes cinco propuestas que puedes encontrar en Amazon perfectas para este año y con las que podrás usar mascarilla sin arruinar el conjunto. El precio de los artículos oscila entre los 6 euros y los 43,99 euros. Eso sí, a algunos tendrás que echarles más imaginación que a otros. Allá vamos:

Among us

El videojuego 'Among us' ha causado furor este año y, aunque sus protagonistas sean coloridos y de aspecto entrañable, si has jugado ya sabrás que no lo son tanto. Este disfraz es de los más sencillos y baratos. Consigue un chándal del color que prefieras y asegúrate de que la sudadera lleva capucha. Cuélgate una mochila y colócate una mascarilla del mismo color y, por seis euros, añádele el toque de gracia a tu disfraz: estas gafas de protección de Sunhoo.

Gafas de protección de Sunhoo Amazon

¿Puedes estirarte en tu presupuesto? Entonces cambia el chándal por el disfraz de segunda piel de Funsuits Original.

Disfraz de segunda piel de Funsuits Original Amazon

Hannibal Lecter

¿Qué mejor personaje se puede elegir este año si no es uno que de por sí lleve mascarilla? Por ejemplo, el mítico Hannibal Lecter. En Amazon podrás encontrar una máscara caníbal de Widmann de 6,01 euros (bajo la que deberás ponerte la mascarilla sanitaria reglamentaria).

Máscara caníbal de Widmann Amazon

También podrás encontrar mascarillas para adultos de Missborderlike con distintos estampados entre las que puedes encontrar, por 9,95, una con el diseño impreso del famoso psicópata de ficción. Completa tu disfraz con un jersey blanco a modo de camisa de fuerza y unos pantalones, que bien pueden ser de pijama, del clásico naranja de los uniformes en las prisiones americanas.

Mascarillas para adultos de Missborderlike Amazon

De alienígena

Visto lo visto este 2020, muchas voces han comentado que este año solo queda una invasión alienígena. Si quieres fantasear con la idea, te proponemos un disfraz con el que quizá no des miedo pero consigas un buen número de fans: el disfraz de alienígena de AirSuits, por 37,99 euros. ¿Quién dice que no puedan venir otros seres a la Tierra en son de paz?

Disfraz de alienígena de AirSuits Amazon

De 2020

Si no te apetece disfrazarte y a ti lo que te gustaría sería comerte ya las uvas del 2021 porque el 2020 solo te ha traído amargura, la camiseta del apocalipsis de 2020 de lepni.me es la que mejor va a pegar contigo el 31 de octubre y que resume el año que llevamos en dos palabras: 'shit happens'.

Camiseta del apocalipsis de 2020 de lepni.me Amazon

De dinosaurio

Por último, un disfraz que vale para cualquier ocasión si lo que te gusta es desconcertar, y que nos tiene acostumbrados a absurdas escenas de humor. Sí, estamos hablando del famoso disfraz del Tiranosaurio Rex de Jashke, que puedes conseguir por 43,99 euros.

Disfraz del Tiranosaurio Rex de Jashke Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.