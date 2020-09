'Among Us', el juego de descubrir al impostor que está dejando grandes 'momentazos', discusiones y memes

Se estrenó en junio de 2018, pero no ha sido hasta este verano cuando el juego ha triunfado entre todos los streamers y youtubers. Among Us es un juego creado por InnerSloth que consiste en descubrir al impostor que se esconde entre los tripulantes de una nave y que está matando al resto.

La mecánica es similar al juego conocido popularmente como El pueblo duerme o el juego de cartas Lobo. De hecho, el título coge este estilo de forma muy sencilla, quizá de ahí viene su éxito. Mientras los tripulantes hacen misiones rutinarias, el asesino ha de acabar con sus compañeros sin que le pillen y, cuando uno de ellos encuentra un cuerpo, ha de reportarlo para, ente todos, debatir quién creen que ha sido el culpable.

Un juego online perfecto para jugar con amigos, aunque quizá se pueden convertir en enemigos, pues las reuniones para acusar a los asesinos pueden llegar a convertirse en discusiones. Por ello, no es de extrañar que Among Us se haya convertido en carne de memes y sea uno de los títulos más recurrentes en las redes por los múltiples 'momentazos' que ha dejado.

Desde meteduras de pata que hacen que los jugadores se inculpen ellos mismos sin ser culpables hasta asesinos que han sido pillados pero mantienen la sangre fría, pasando por bromas comparándolo con otro exitoso juego del verano: Fall Guys.

