Un padre anima a su hijo enfermo de cáncer bailando desde el aparcamiento del hospital

Las normas de algunos hospitales solo permiten un acompañante por paciente a causa del coronavirus, pero Chuck Yielding no iba a dejar que esa medida lo detuviera para apoyar a su hijo Aiden en su lucha contra la leucemia y decidió animarle desde el aparcamiento.

Este niño de 14 años lleva desde principios de año sometiéndose a un tratamiento muy agresivo, pero desde mayo se implantaron nuevas normas de prevención de la Covid. Por ello, solo su madre Lori ha podido entrar con él al hospital Cook de Fort Woth (Texas, Estados Unidos), pero su padre no se ha quedado parado durante sus sesiones de quimioterapia.

En un alarde de originalidad y creatividad, Chuck se vistió con sus ropas más llamativas y cada día sorprendió a Aiden bilando desde el aparcamiento del centro médico para que le pudiera ver desde la ventana y acompañarle desde dentro.

"Haría lo que fuera para animarle un poco y hacerle saber que no está solo. Estamos con él", declaró el padre a KLTV. "Es divertido verle pensar lo que va a preparar. A veces me anima", dijo Aiden. "Me hace sentir como si estuviera allí, ¿sabes? Es muy divertido".

"La familia lo es todo, la unión lo es todo. Pero incluso cuando no se puede estar juntos como una familia, se encuentran formas de hacerlo", comentó Lori Yielding.