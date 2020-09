Muere un hombre después de comer casi en exclusiva regaliz negro todos los días durante semanas

Un hombre de 54 años de Massachusetts, EE UU falleció hace tan solo unos días después de llevar varias semanas una dieta compuesta casi en exclusiva de regaliz negro y otros dulces.

El fallecimiento se produjo en un restaurante de comida rápida mientras almorzaba, después de consumir una bolsa y media de regaliz negro al día durante decenas de días seguidos.

"Tenía una dieta deficiente, que consistía principalmente en varios paquetes de dulces al día", han publicado medios locales, que citan a Associated Press. "Semanas antes de la muerte, había cambiado el tipo de dulce que estaba comiendo" por regaliz negro, según un estudio sobre el caso realizado por el The New England Journal of Medicine.

La autopsia concluyó que el "ácido glicirrícico del regaliz", consumido en ingentes cantidades "puede causar hipertensión, hipopotasemia, alcalosis metabólica, arritmias fatales e insuficiencia renal", según el Journal.

El hombre, que sufrió "temblores en todo el cuerpo y pérdida del conocimiento" antes de su muerte, también fumó un paquete de cigarrillos al día durante 36 años y tenía un historial médico que "incluía un trastorno previo por consumo de heroína e infección por el virus de la hepatitis C no tratada".