Se graba intentando cocinar galletas con su inquieto nieto de 2 años y el vídeo se convierte en un divertido caos

Cade es un chef aficionado de dos años con su propia cuenta de Instagram en la que, con ayuda de su madre Christy, se graba cocinando alguna receta. Sin embargo, este niño no es el cocinero más limpio, ordenado y tranquilo, y su abuela lo tuvo que vivir en sus carnes en un vídeo que se ha vuelto viral.

"Cocinando con Cade y Nana" se llama la publicación del pasado fin de semana que ya acumula más de 1.6 millones de visualizaciones. Y es que el cocinado no pudo ser más caótico, algo que desesperó, de una forma tierna, a su abuela y a los espectadores.

Abuela y nieto intentan hacer una deliciosas galletas, pero parece que la técnica de Cade no es muy útil, pues su intención es comer tantos ingredientes crudos como sea posible. Mientras Nana intenta hacer la masa, el 'chef' se lleva la boca cosas como huevo líquido, una barra de mantequilla o un puñado de azúcar.

Haciendo un alarde de control y de tranquilidad, el pequeño y su abuela colocan la masa cruda en la bandeja del horno. Y, tras cambiarse de ropa, pues su atuendo anterior estaba tremendamente manchado por el cocinado, Cade demuestra que todavía tenía hueco en su estómago para comerse las galletas ya cocinadas.

Está claro que es recomendable que este joven 'chef' se llene la barriga antes de comenzar a cocinar, para así evitar la ingesta indiscriminadas de ingredientes crudos sin ton ni son.

Aun así, esta situación de caos divirtió mucho a sus seguidores. "No hay nada que ese chico no se meta en la boca, y tiene las manos más rápidas", escribió un usuarios. "¡Me encanta! Casi me meo en los pantalones cuando se comió ese huevo... ¡es adorable!", comentó otro.