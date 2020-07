Unos padres dan ánimos a su hija para selectividad con una corona de flores fúnebre y las redes se parten de risa

Desde principios de julio, miles de estudiantes de distintas Comunidades Autónomas se han estado enfrentando a una selectividad completamente atípica y con más nervios y ansiedad de lo normales, ya que prácticamente se lo han tenido que preparar ellos solos.

Y como siempre, los padres han intentado dar ánimos a sus hijos lo mejor que pueden, pero una publicación en Twitter ha provocado una gran carcajada a todos los que se han encontrado con ella, con unos padres que han apoyado a su hija de manera un poco tétrica.

"Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto", decía Celia acompañando a una foto donde sale una fotografía de ella con una corona de flores fúnebre al lado.

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y — es mi foto del dni no os rayeis (@celiiamr) July 7, 2020

Esto es Twitter, y los comentarios más desternillantes no tardaron en llegar, y es que, en un tema tan serio como es la selectividad para muchísimos estudiantes, es necesario quitarle un poco de hierro al asunto.

"¿A dónde vas hija? A hacer selectividad. Siempre se van los mejores" o "No lo has pillado. Es una amenaza", han sido alguna de las reacciones que ha generado el insólito tuit.

— ¿Dónde vas, hija?

— A hacer selectividad.

— Siempre se van los mejores. — Germán (@german0259) July 7, 2020

No lo has pillado. Es una amenaza. — ℭervantes 2.0 (@eldelquijote) July 8, 2020

"¡Hija baja, que ya te ha llegado el taxi para llevarte a la selectividad!" pic.twitter.com/wOFTUj3flN — WaterParties (@Rafael_lop) July 8, 2020

Muchas personas han empezado a analizar los distintos elementos de la foto y han sacado más jugo al asunto. Sin duda, se trata de un buen método para distraerse entre examen y examen.

Y el adorno de navidad en pleno Julio tmb da miedo — María de la Ο🔻 (@MDELAO) July 7, 2020

Y el San Pancracio? Porq no está el San Pancracio 😩 — Nasho_knr🇮🇨 (@KnrNasho) July 7, 2020

Descansa en paz. Te lo mereces...

Ah!, y Feliz Navidad. — rahepla (@rahepla) July 8, 2020

Además de nervios, han demostrado que también derrochan mucho humor dejando comentarios de los que mañana nos arrepentiremos de habernos reído por las agujetas que vamos a tener en la zona abdominal.

Te habrás quedado muerta al verlo... (lo siento, estaba a huevo) — Íñigo Garralda Pagola (@Txongooo) July 7, 2020