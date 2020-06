George R.R. Martin admite que va a perder la apuesta que hizo para terminar 'Vientos de invierno' en 2020

Ya es oficial, este año no podremos tener en nuestras manos el libro de Vientos de invierno. George R.R. Martin ha admitido que no podrá terminarlo antes de la fecha que había prometido.

El autor hizo una apuesta con sus fans: "Si no está en 2020 podéis encerrarme en una pequeña cabaña en la Isla Blanca, con vistas a ese lago de ácido sulfúrico, hasta que lo termine", comunicó el escritor.

Sin embargo, aunque todavía no está terminado, el karma ya se ha cobrado su apuesta por adelantado, ya que George R.R. Martin lleva meses encerrado en una cabaña en las montañas debido al coronavirus.

“Debo confesar que después de casi medio año de una pandemia, cuarentena y distanciamiento social, tengo un poco de ‘fiebre de las cabañas’ [sensación de estrés, claustrofobia y molestia por estar aislado], lo cual es real en un 50% dado que literalmente no tengo fiebre (estoy saludable actualmente), pero sí estoy en una cabaña. Sí, estoy en una cabaña en las montañas”, ha comunicado el autor.

El escritor lleva nueve años con Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga Canción de hielo y fuego y lleva años prometiendo que "pronto" lo terminaría, para desesperación de sus fans.

Después de tanto tiempo, sus lectores ya estaban empezando a impacientarse, y R.R. Martin les prometió que para la convención en Nueva Zelanda en la que participaría (29 de julio de 2020) ya lo tendría y, de no lograrlo, permitiría que sus fans lo encerraran en una cabaña hasta que lo terminara.

"En cuanto a lo de terminar mi libro... Temo que Nueva Zelanda me distraiga demasiado. Mejor dejadme aquí en Poniente, por ahora. Pero os digo una cosa: si no tengo una copia de Vientos de invierno en mano cuando llegue a Nueva Zelanda para la Worldcon, os dejo aquí mi permiso formal por escrito para que encarceléis en una pequeña cabaña en la Isla Blanca, con vistas a ese lago de ácido sulfúrico, hasta que lo termine", aseguró el escritor.

El autor ha perdido la apuesta, y ahora espera tenerlo listo más bien para la próxima edición de la convención, en julio de 2021.

Aunque el estar aislado por el coronavirus le ha servido para escribir y ponerse al día con sus lecturas pendientes, no ha sido suficiente. “He pasado largas horas todos los días en Vientos de invierno, haciendo un progreso constante. Ayer terminé un capítulo, y terminé otro tres días atrás, y otro la semana pasada. Pero esto no significa que el libro estará listo mañana o lo publicaremos la próxima semana. Será un libro enorme, me queda trabajo por hacer”, ha comentado George R.R. Martin a unos fans que se han tomado la noticia con mucha filosofía y comprensión.