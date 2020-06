Pantomima Full parodia la vuelta a las terrazas tras el confinamiento: "Un tigre no se domestica por meterlo en la jaula"

Pantomima Full continúa retratando la vida de su peculiar forma. Con sus parodias, han estado hablando de los bulos del coronavirus, las personas que se saltaban el confinamiento, el optimismo exagerado durante el encierro o los anuncios 'moñas' de la tele, pero ahora que se puede ir a los bares, Alberto Casado y Rober Bodegas quizá se han pasado pidiendo.

Hace poco publicaron un vídeo en el que asumían que habían "zampado" de más durante la cuarentena, pero una vez pasada la etapa de la comida, ahora se han centrado en la bebida en las terrazas.

"Cuando vi que abrían las terrazas, me puse a prepararlo todo porque tenía que darle una sorpresa a Rafa", comienza el personaje interpretado por Bodegas. "Elegí una terraza a la que sé que van siempre dos amigas, pensando: 'como estén allí, este se va a poner mega on fire'".

Y efectivamente allí estaban, pero el joven empieza a preocuparse por el ritmo que llevaba su amigo: "Había vuelto el canallita más revoltoso... ¡Es que no se le ha notado el parón al cabrón!".

Mientras que todo el mundo tomaba "café y tostada" por la mañana, Rafa quería cañas, cubatas, chupitos... "Éramos los mejores de la terraza... ¡Es que éramos los más liantes con diferencia!", opina él.

Y así sucede, que bebiendo en ayunas a las 12 de la mañana, comienza a vomitar en una esquina: "Me empecé a encontrar mal y digo: 'No me lo creo, tío'. ¿De verdad el día que empieza el cachondeo me pongo malo?".

"Un tigre no se domestica por meterlo en una jaula, lo único que consigues es que, cuando abras la jaula, sea más peligroso", reflexiona finalmente el personaje de Rober Bodegas.