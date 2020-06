El 'challenge' de Javier Cansado para el confinamiento: "Me voy a poner como este tío, y si no me lo como"

El confinamiento ha pasado factura a muchas personas. Algunos se han vuelto unos amantes de la cocina, otros se han aficionado por el deporte, y otros todo lo contrario: se han convertido en expertos en comer y en no hacer ejercicio. La cuarentena ha hecho que muchas personas hayan cogido unos kilos de más, pero el humorista Javier Cansado se ha propuesto solucionarlo.

El actor, que ha estado muy activo en las redes echando partidas de juegos de mesa de temática bélica con sus seguidores, se ha planteado un reto personal para lo que queda de mes de junio. Y, para no poderse echar atrás, lo ha subido a su cuenta de Twitter para que sus fans tuvieran constancia.

"Durante el confinamiento he echado tripa. Este es mi challenge. El día 21 ya no hay estado de alarma. El día 21 quiero estar así, voy a ponerme así", comienza diciendo en un vídeo publicado este jueves. El humorista saca una pequeña foto de un modelo escultural y la muestra a cámara para que todo el mundo vea cómo quiere moldear su cuerpo.

"Si el día 21 no he conseguido ponerme así, me como a este tío. Voy a su casa y me lo como con patatas. Ese es mi challenge. El 21 así, y si no me lo como delante de todos vosotros y vosotras", concluye, como enfadándose consigo mismo. Lo que está claro es que esta meta que se ha puesto le puede funcionar, pero habrá que estar atentos al día 21 de junio para ver cómo se lo 'come'.