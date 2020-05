¿Necesitas maximizar tu estudio? Amazon ofrece gratis Quizlet Plus durante los meses de exámenes

La organización y la eficiencia durante estudio son estrategias clave para rentabilizar el estudio al máximo. Para ello existen técnicas como la Pomodoro, que establece etapas de estudio y de descanso, iniciativas como 'Study with me', que trabaja la empatía y la disciplina a partes iguales, o herramientas como la que Amazon ofrece gratis durante 60 días: Quizlet Plus.

¿Cómo puede ayudar una herramienta como Quizlet Plus a un estudiante? Este software permite crear unidades de estudio, diagramas, modos de estudio (Fichas, Aprender, Escribir, Ortografía o Probar) y, lo que es sin duda un extra, también juegos (Combinar, Gravedad) que ayudan a que el repaso sea más entretenido. Además, esta versión permite:

Estudiar sin publicidad , por lo que reduce las distracciones.

, por lo que reduce las distracciones. Acceso sin conexión , a través de la aplicación que puedes descargar en tu móvil.

, a través de la aplicación que puedes descargar en tu móvil. Escanear documentos , que también puede hacerse rápidamente desde la aplicación.

, que también puede hacerse rápidamente desde la aplicación. Crear diagramas con detalle , añadiendo ubicaciones y figuras.

, añadiendo ubicaciones y figuras. Personalizar los documentos gráficos o de audio con tu material.

gráficos o de audio con tu material. Añadir el formato de texto enriquecido , en otras palabras, puedes resaltar con colores lo que consideres más importante o diferenciar el texto a través de negritas, cursivas y subrayados.

, en otras palabras, puedes resaltar con colores lo que consideres más importante o diferenciar el texto a través de negritas, cursivas y subrayados. Compartir tus creaciones. ¿Sientes orgullo por la unidad de estudio que has creado o algún compañero te pide auxilio? Puedes compartir tu trabajo con quien desees o mantenerlo privado.

Mayo y junio suelen ser los meses de mayor estudio previos al verano, por lo que la oferta actual de Amazon puede ser muy interesante si te toca hincar los codos durante la recta final: el marketplace ha incluido hasta el 10 de junio el software entre las ofertas de las que puedes disfrutar si eres cliente Amazon Prime Student, por lo que puedes hacer uso durante 60 días de Quizlet Plus de forma gratuita. A partir de ese periodo de tiempo, el software se renueva por 19,99 euros al año y, si decides cancelar la suscripción, puedes hacerlo cuando desees.

Quizlet plus. Amazon

