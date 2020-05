¿Buscas a alguien con quien estudiar? En Youtube lo tienes

Apuntes y subrayadores sobre la mesa, sin distracciones, sin conversaciones, apenas el ruido de la apertura y cierre del capuchón del rotulador como banda sonora y un objetivo común: servir de apoyo moral y disciplinario a quienes estos días tengan que estudiar en casa. Así son los vídeos de 'Study with me' o 'Estudia conmigo' que, aunque no son novedad en la plataforma de YouTube, han crecido en popularidad durante los dos últimos meses y alcanzan miles de reproducciones.

La técnica pretende abarcar desde la preparación de exámenes universitarios o de secundaria, la Evau, el MIR, la preparación de apuntes o la elaboración de cualquier trabajo. Es como la simulación de una biblioteca: cada uno hace lo que le toca y aprovecha el ambiente de trabajo creado para mantenerse concentrado. De esta forma, los youtubers comparten sus experiencias de estudio, sus técnicas y su tiempo y tratan de ayudar e inspirar al resto de estudiantes para que hagan lo mismo.

En muchos de estos vídeos, los creadores proponen seguir la técnica Pomodoro, una de muchas técnicas para maximizar la concentración y la eficiencia. Esta técnica consiste en dividir el periodo de trabajo alternando grupos de 25 minutos y 5 minutos. En el período largo se debe trabajar con la máxima concentración y sin la permisión de distracciones, mientras que en el período corto, el de los cinco minutos, está permitido desconectar haciendo algo ameno, como consultar las redes sociales o los mensajes del móvil, tomar un tentempié, llamar a un amigo, relajarse con un monólogo, etcétera.

Algunos youtubers optan por grabar el vídeo, editarlo y después compartirlo en su canal de la red social mientras que otros apuestan por hacer el vídeo en directo, y después dejarlo colgado en su perfil.

¡Únete a nuestra newsletter!

¡No te olvides de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte todas las iniciativas, retos, consejos e historias de estos días!