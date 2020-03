Una chica explota su creatividad creando maquillajes inspirados en los productos que la gente agota en Mecadona

La cuarentena puede potenciar la creatividad de aquellos que se ven ahora con mucho tiempo libre. Algo similar le ha pasado a Elisa Alvarez (@mmalikkka en Twitter), una chica a la que le gusta el arte del maquillaje y ha decidido explotar su creatividad.

Hace unos días saltaba la alarma del desabastecimiento de distintos productos en los supermercados, debido a que mucha gente hacía acopio de grandes cantidades de papel higiénico, geles desinfectantes o lácteos entre otros. Las fotos de los estantes vacíos corrieron como la pólvora en las redes sociales, generando indignación y memes a partes iguales.

Debido a esto, Elisa, una joven artista madrileña, decidió compartir este maquillaje inspirado en los rollos del papel higiénico del Mercadona, uno de los primeros en caer, eso sí, de doble rollo.

maquillaje inspirado en nuestro gran compañero el papel higienico doble rollo del mercadona pic.twitter.com/KnaL7VePmR — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 14, 2020

El tuit, que actualmente alcanza 24 mil "me gusta", se hizo viral en poco tiempo, haciendo que la artista se animase con otros productos como flanes de vainilla y filetes de carne, también uno de los grandes desparecidos en esta pandemia.

"Ayer hice un maquillaje inspirado en el papel higiénico del Mercadona, hoy tocan los flanes de vainilla, que tambien están arrasando en este Apocalipsis", decía Elisa.

ayer hice un maquillaje inspirado en el papel higienico del mercadona, hoy tocan los flanes de vainilla, que tambien estan arrasando en esta apocalipsis pic.twitter.com/CLm11OgNoT — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 15, 2020

En una entrevista para Flooxer, Elisa admitió que no pudo resistirse: "Cuando vi fotos de gente llevándose paquetes y paquetes de papel higiénico dije ‘tengo que hacer un maquillaje sobre esto’”, comentaba al medio.

El de la carne no se hizo esperar, y al día siguiente deleitó a sus seguidores con un maquillaje increíble inspirados en los desaparecidos filetes de pollo.

no podia faltar un maquillaje inspirado en la carne, aunque lo que es faltar falta en el mercadona pic.twitter.com/0BICIPSgus — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 16, 2020

Para ser autodidacta, los maquillajes de Elisa son verdaderamente increíbles. Utilizando una técnica no apta para principiantes, el cut crease es uno de los protagonistas de sus makeups, haciendo que sean más asombrosos.

otro best seller, quien no tiene en casa 17 botes de tomate frito de hacendado???? pic.twitter.com/bx8gYQo3Kl — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 17, 2020

Siempre con humor, la artista trata de hacer la cuarentena más amena con sus creaciones que sube cada día. Ayer le tocó al guacamole, un producto que le habían pedido mucho y que se ha agotado en un visto y no visto.

ha sido el producto que mas me habeis pedido y además decis que esta agotadisimo en mercadona asi que aqui lo teneis pic.twitter.com/1v3bF3QMMe — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 18, 2020

Elisa tiene claro que quiere que su contenido sea de calidad: "Tengo varios pensados pero no me quiero forzar a hacerlos, si un día estoy inspirada y hago uno pues genial, pero si estoy bloqueada no lo quiero forzar porque sé que saldrá mal”, dijo para Flooxer.

Mucha gente se ha atrevido a imitar los curiosos maquillajes de la artista, sobre todo el de flan de vainilla, uno de los más populares hasta el momento de todos lo que ha subido, acumulando más de 55 mil "me gusta".

Lo he intentado @JumaA_A (aunque ponermenpestañas postizas se me da regular jajajaja) pic.twitter.com/VjIzNsXXNM — November Rain (@giselaclau05) March 16, 2020

Mucha gente ha aplaudido su iniciativa y talento en redes sociales, alabando la creatividad y la técnica de Elisa. Ayer también anunció que el de hoy sería el último que haría, pero no descarta hacerlos de otra temática.