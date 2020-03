'Cosplayers' ofrecen vídeos personalizados para animar a los niños durante la cuarentena por el coronavirus

okay la idea de esta chica me parece genial así que me ofreceré yo también a hacer vídeos personalizados de Elsa ya que mi cosplay llegara dentro de poco, y por favor sigan a esta Anna que quizás sea la mejor que he visto 🥺❄️💗 https://t.co/P3cEA4cQlZpic.twitter.com/geEtQVCySr