Dos perros "salvan la vida" de una mujer al detectar que tenía cáncer de mama

Linda Munkley, una mujer de 65 años vecina de la ciudad de Bargoed (Reino Unido), fue diagnosticada con cáncer de mama después de que sus perras se lo detectaran sin ella saberlo.

Ha sido la propia Linda la que ha contado su tremenda historia a los medios locales. Según la misma, una de las principales razones por las que ha podido hacer frente con garantías a la enfermedad ha sido su rápido diagnóstico, que tiene que ver mucho con sus dos perras, de raza pastor alemán, por lo que hasta su médico le ha recomendado que se lo agradezca.

"Durante una de las citas con mi médico, le expliqué lo que Bea y Enya -sus mascotas- habían estado haciendo y la historia se extendió por todo el hospital. Mi médico se sorprendió y me dijo que me fuera a casa y se lo agradeciera a mis perros porque me habían salvado la vida", cuenta a WalesOnline.

Según su relato, los canes empezaron a actuar de una manera rara dando golpes con la cabeza en el pecho de Linda y olfateando la zona. Nunca lo había hecho antes y, como su comportamiento continuaba, su dueña comenzó a sospechar de alguna alteración y examinó la zona.

"Su comportamiento me hizo buscar y descubrir bultos, así que el cáncer fue detectado en sus primeras etapas, lo que significa que pudimos abordarlo con éxito. Mi médico, incluso, dijo que era uno de los mejores casos que habían visto y tratado".

Es sabido que algunos animales domésticos, especialmente los perros, gracias a sus desarrollados sentidos, son entrenados como mascotas de asistencia para que puedan alertar a sus dueños enfermos de cualquier problema médico grave. Además, actualmente también se están realizando investigaciones para ver si los perros pueden detectar enfermedades, como el cáncer, a través del olfato.

En la actualidad, Linda se somete a quimioterapia cada tres semanas para ayudar a prevenir una recaída y espera recibir pronto el alta médica.

"Una vez que me den de alta, tendré que regresar una vez al año para un chequeo pero estoy abrumada por la suerte que he tenido de que el cáncer fuera detectado y tratado tan rápidamente", agregó la paciente.