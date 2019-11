Emocionante reencuentro entre un perro y su dueña después de tres años separados

Miles de usuarios se han emocionado al ver el entrañable reencuentro entre una mujer militar y su perro, al que hacía varios años que no veía.

Esta escena, que salió a la luz el pasado lunes en el canal de YouTube de ViralHog, se ha vuelto viral en las redes sociales, llegando a ser tendencia en España, México y Estados Unidos debido a la reacción de Murphy. En el inicio de la escena se ve cómo el perro no es capaz de reconocer a su dueña y mantiene distancias con ella.

Al final, es el padre de ella quien acerca al perro para que pueda acariciarle, ya que este salía corriendo y le ladraba. Sin embargo, una vez que se da cuenta de quién es, el perro no se despega de su dueña.

"Pensé en Murphy todos los días que estuve en el entrenamiento básico. Creo que lo extrañé más que a mi familia porque estaba segura de que él no sabía si algún día iba a volver. Cuando a principio no me reconoció, me quedé desconsolada. El momento más feliz de mi vida fue cuando finalmente descubrió que era yo", confesó la joven, que, después de tres años, volvió a reencontrarse con su mascota.