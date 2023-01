Susana Casanova, ganadora del concurso de tapas en Madrid Fusión: "Cuando han dicho 'Zaragoza' he empezado a gritar"

"Y el Campeonato oficial Hostelería de España - Tapas y Pinchos se va para… ¡Zaragoza!". Esa frase ha desatado la alegría y el grito de Susana Casanova ha sido la mejor muestra de ello. "No me lo esperaba porque el nivel estaba alto y cuando han dicho 'Zaragoza' he empezado a gritar y ha sido superemocionante, ¡para volver a vivirlo!", ha confesado la chef y copropietaria de Bistro & Cafe La Clandestina de la capital aragonesa.

'Cruz de navajas', combinación de varios ingredientes

'Cruz de navajas', como se llama la tapa, es un combinación de varios ingredientes, entre los que el sabor aragonés brilla con especial relevancia. "Navaja, ajoblanco, melocotón de Calanda encurtido, gel de cava de Aragón, reducción de pata de vaca, coral de borraja y piel de limón", ha enumerado Susana Casanova a Heraldo de Aragón tras alzarse con la victoria, junto a su compañero Fernando Solanilla.

"Una tapa tiene que reunir una serie de condiciones que esta tapa tiene y a la hora de comerla se aprecia textura, sabor, técnicas", ha analizado la cocinera. Rasgos que han hecho que el jurado la valorase.

Reyes Maroto, Susana Casanova y José Luis Yzuel, en la entrega del premio. ENRIQUE CIDONCHA

Me he sentido muy acogida por Hostelería España, Horeca y Cafés y Bares, que en su momento me representaron para ser la mejor de Zaragoza, además de por los patrocinadores”, ha agradecido Susana. "Gracias a este tipo de organizaciones, tenemos visibilidad", ha añadido, todavía emocionada.

"Estamos supercontentos, le debo mucho a esta tapa", ha confesado. Antes de ella, el tema de Mecano ya le gustaba, pero ahora más. "La verdad es que el nombre no lo pensamos con la intención de que se asociase a la canción, pero la verdad es que todo el mundo lo relaciona, es chula, a mí me gusta… ¡todo fenomenal!", ha celebrado.

Y a partir de ahora, ¿qué? "La iba a dormir un poco y de golpe la hemos vuelto a despertar. Desde que fue ganadora en 2019, como la mejor tapa de Zaragoza, ha seguido cosechando éxitos", ha recodado Casanova. Hace unos meses viajó a Dublín para representar a nivel internacional y "también arrasó". De momento, todavía le van a dar más vida.

