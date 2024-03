¿Por qué Dubai es la ciudad de moda de la gastronomía? Dabiz Muñoz, Berasategui y otros chefs españoles ya han abierto allí

Los cocineros españoles van poco a poco abriendo puertas, haciendo maletas y viajando al extranjero y no para aprender, sino a mostrar saber y buen hacer. Cada vez son más los que abren restaurantes fuera de España. Dabiz Muñoz, Martin Berasategui o José Andrés son algunos de los chefs españoles que han puesto pica en, por ejemplo, Dubai.

Es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y está de moda. Con sus más de tres millones de habitantes, Dubai se ha hecho un sitio en el mapa del mundo y ahora quiere convertirse en un destino gastronómico. Y lo está consiguiendo: aquí hay suficiente público con capacidad económica para pagar un menú degustación de más de 300 euros.

Es lo que tiene el dinero, que lo compra todo... y aquí hay dinero de sobra. Tanto como para que todos los negocios que aquí llegan olviden que este país restringe la libertad de expresión y de reunión o no reconoce los derechos de mujeres, parejas del mismo sexo y personas refugiadas (en síntesis de Amnistía Internacional).

Y como el mundo es como es y no como nos gustaría, en Dubai han abierto locales decenas de los mejores chefs del mundo, los españoles también.

José Andrés

El chef español de Washington fue de los primeros. Lo hizo en el nuevo hotel Atlantis The Royal, ubicado en la isla artificial de Palm Jumeirah. El asturiano ha abierto un Jaleo, su marca de "very spanish" restaurantes. Así que en Dubai ya podemos degustar tapas, paella, jamón Ibérico, quesos, jereces y riojas, y también sangría. El local de José Andrés es uno de los 17 restaurantes del Atlantis The Royal y ocho son chefs famosos y de prestigio.

Dabiz Muñoz

El madrileño, el mejor cocinero del mundo desde hace tres años, según The Best Chef Awards, tenía diversas ofertas para abrir en diferentes partes del mundo, y de todas ellas ha escogido Dubai. Tendría que haber inaugurado antes, pero llegó la pandemia y lo detuvo todo. Ahora sí. Desde febrero funciona StreetXO Dubai, de la mano de sus socios, la hotelera One&Only, propiedad del gobierno dubaití.

Han elegido un lugar bien vistoso: la cuarta planta del complejo One&Only One Za’abeel, un edificio con hoteles, oficinas, residencias de lujo, tiendas y restaurantes. Fiel a la estética y carácter canalla de su creador, el restaurante está decorado con luces, toques asiáticos y paredes cubiertas de grafitis.

Martín Berasategui

El cocinero con más estrellas de nuestro país ha abierto un local en el hotel The Lana Dorchester Collection de Dubai, en su 18ª planta. Lo ha llamado Jara by Martín Berasategui, para recordar, como si le hiciera falta, el nombre de su primera nieta. Se trata de un asador vasco de estilo contemporáneo, con mucho sitio para pescados y mariscos. El local tiene capacidad para 150 personas y le acompañan el bar Txakolina, una coctelería y hasta una oferta de puros madurados.

Paco Morales

Otro chef español que ha desembarcado en Dubai es el cordobés Paco Morales. Lo ha hecho en el mismo lugar que Dabiz Muñoz y con los mismos socios, One&Only, con los que firmó hace siete años. Se trata del restaurante Qabu by Paco Morales, un lugar para cenar con capacidad para 40 comensales. Morales ha estado últimamente muy ocupado con este local y con la carta cápsula que creó para el restaurante Balthazar Downtown, de la estación de esquí de Saint-Moritz (Suiza).

Dani García

Ya puso pica en Doha con sus restaurantes BiBo (en el hotel St. Regis) y Lobito de Mar (en Marsa Malaz Kempinski Doha) y ahora lo ha hecho en Dubái. Ha abierto dos locales: Leña y Smoked Room, donde presenta una cocina menos andaluza pero más internacional. Y ha arriesgado, él y sus hermanos, porque lo ha hecho sin socios dubaitís, lo que tiene mérito. "Tampoco queríamos ser el atrezo de un hotel, donde estás con más gente. Queríamos tener libertad para hacer las cosas", le ha dicho a El País. Es un espacio de más de mil metros cuadrados en Palm Jumeirah, con capacidad para 180 comensales y terraza. El precio medio es de unos 120 euros.

José Pizarro

El extremeño ha abierto no en Dubái sino en Abu Dabi, la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Lo de salir a cocinar por el mundo no es algo precisamente nuevo para Pizarro, que lleva más de 20 años con restaurantes en Reino Unido. En las torres Conrad Abu Dhabi Etihad ha inaugurado un nuevo local, José by Pizarro. Capacidad para 46 comensales y cocina española.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.