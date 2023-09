¿Una hamburguesa o un taco? Así es la receta que combina ambos platos

Lo más popular de la cocina americana, en una fusión perfecta con los famosos tacos mexicanos. ¿Suena bien, verdad? Pues confirmamos que sabe aún mejor. El taco mexicano de hamburguesa, o la hamburguesa servida en taco de maíz o trigo, (el orden de los factores no altera el producto) es una propuesta 100 por cien sabrosa, al tiempo que divertida, facilísima de elaborar y muy, muy rápida.

La receta de este 'MacTaco' es perfecta para una visita improvisada, o para esos momentos en los que no disponemos de mucho tiempo en la cocina. La sorpresa va a estar servida igualmente en la mesa, pero la elaboración del plato es extremadamente breve y sencilla. ¿Lo mejor de este invento culinario fast food? Que admite casi cualquier combinación de esos 'restos' que tengas por casa. Cocina de aprovechamiento absoluta. Con que tengas un poco de carne picada, algo de queso y unas tortillas mexicanas vale. Incluso, si no dispones de estas últimas y te atreves, puedes elaborarlas tú mismo con harina.

Receta del MacTaco

La idea de esta receta que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes es tan sencilla como eficaz y sabrosa. Se trata de combinar el sabor jugoso de la carne de la hamburguesa americana de toda la vida (hay quien prefiere que sea sólo de vaca, y quien opta por mezclarla mitad y mitad con carne de cerdo) sustituyendo el pan de toda la vida por una tortilla mexicana.

Las tortillas mexicanas se amasan con un rodillo de madera. iStock

Por lo que respecta al envoltorio, para la tortilla, puedes elegir el ingrediente que más te guste: maíz o trigo. Los más creativos apuestan incluso por añadir a la masa espinaca, tomate, especias… para darle ese toque original y profesional al plato. En cuanto a la lechuga para el relleno, tenemos todas las opciones disponibles en el mercado para elegir, desde una crujiente batavia hasta las hojas iceberg bien picadas. Eso ya es cuestión de gustos, de la misma manera que lo es si prefieres añadir más vegetales como por ejemplo tomate bien picadito en dados o pepinillos encurtidos.

En la receta del MacTaco puedes añadir un poquito de queso fuerte para darle un toque diferenciador. iStockphoto

Lo mismo sucede con el queso. La única condición es que se trate de una variedad que se funda con facilidad. Podemos optar por el típico cheddar, un provolone, mozarella o emmental. La sugerencia que nos permitimos, y que puede marcar la diferencia, consiste en añadir una pequeña cantidad de queso fuerte tipo cabrales o roquefort al relleno de la tortilla mexicana.

Para finalizar con las sugerencias preliminares, la salsa del MacTaco que proponemos está elaborada con ketchup, mayonesa, cebolla, cilantro y chiles verdes, pero admite un sinfín de recetas al gusto del consumidor como podría ser una buena salsa barbacoa casera o una ranchera. En este caso, dependerá de si queremos inclinar la balanza hacia los sabores más mexicanos o, por el contrario, subir hacia América del Norte.

Ingredientes del MacTaco

Tortillas de maíz o trigo

​1 cebolla dulce

​Queso cheddar en lonchas

​250 g de carne picada, mitad vaca mitad cerdo

​Salsa casera mixta (chiles verdes, ketchup, mayonesa, cilantro)

​Lechuga tipo iceberg

Elaboración del MacTaco

Precalentamos una sartén antiadherente sin aceite y, cuando esté lista, pasamos por ella la tortilla mexicana vuelta y vuelta. Sacamos. ​A continuación extendemos una pequeña cantidad de carne picada (previamente salpimentada) presionando bien sobre la tortilla y añadimos un poco de cebolla dulce muy picadita ​Colocamos esta mezcla sobre la sartén de nuevo, esta vez con una gotitas de aceite de oliva virgen extra, con el lado de la carne y la cebolla hacia abajo. Dejamos hacer sin parar de moverla durante un minuto. ​Cuando la carne esté dorada le damos la vuelta con una espátula de silicona y añadimos una loncha de queso cheddar, que dejamos 30 segundos hasta que empiece a fundirse. Si quieres que el queso se funda más, tapa la sartén. Retiramos. ​Una vez tenemos la base del MacTaco hecha, añadimos la salsa casera y una hoja de lechuga iceberg muy picadita. Cerramos el 'bocadillo' y tenemos nuestro MacTaco listo para comer. ​Para elaborar la salsa: ponemos en un bol pequeño un buen chorro de tomate ketchup, la mitad de salsa mayonesa, unos chiles verdes cortados en finas rodajas, un poco de cebolla dulce muy picadita y unas hojas de cilantro. Removemos todos los ingredientes con energía y ya tenemos nuestra salsa mexicana fusión lista.

Propiedades de las tortillas mexicanas de maíz

Aunque las tortillas de los tacos mexicanos se pueden elaborar también con harina de trigo, lo cierto es que las de maíz son especialmente saludables gracias a su completo perfil nutricional y su bajo índice glucémico.

Las tortillas mexicanas más saludables son las de maíz iStockPhoto

Las tortillas de maíz, ricas en vitaminas A, B y C, potasio, calcio y fósforo, tienen la ventaja de que no contienen gluten y son aptas para celíacos. Además, no contienen grasa añadida y sí betacaroteno, un potente antioxidante que combate los radicales libres. Al ser un cereal rico en fibra, el maíz tiene la cualidad de mejorar la digestión y contribuir a una correcta circulación sanguínea.

Para completar los beneficios que proporciona a nuestro organismo el maíz, estudios recientes han establecido que se trata de un cereal con compuestos capaces de prevenir la temida oxidación de nuestras células, al tiempo que otorga una gran dosis de energía gracias a sus carbohidratos, especialmente recomendados para aquellas personas que practican deporte de forma asidua.

