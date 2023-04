Más allá de las croquetas: 10 recetas para poner en práctica la cocina de aprovechamiento

¿Sabías que cada año se tiran a la basura 1,3 billones de toneladas de alimentos? ¿Y que 27 millones de ellos se desperdician en los hogares europeos? Por esta razón, en las antípodas de la sostenibilidad, urge tomar medidas contra el desperdicio alimentario.

Lo decían nuestras abuelas, pero está claro que el mensaje no ha calado porque más del 40% de los alimentos que se adquieren en los hogares españoles, sin ir más lejos, acaban en el cubo de la basura.

La sostenibilidad empieza en la cocina de cada casa, y cada vez son más las voces que alertan sobre este problema global, al tiempo que nos invitan a aprovechar las 'sobras'. Se trata de alimentos en perfecto estado, que se han quedado descolgados y que, con una correcta planificación, pueden volver a la vida 'gastro' antes de que sea tarde.

La importancia de planificar

El aprovechamiento de la comida tiene infinitas posibilidades. No obstante, depende de qué tipo de comida nos haya sobrado y el tiempo que lleve hecha. Se debe tener especial cuidado con los huevos y sus derivados. Por lo demás, solo hay que echarle imaginación y sentido común a la cocina de aprovechamiento, una tendencia de lo más 'top' que cada día gana más adeptos.

Planificar el menú nos ayudará a desperdiciar menos comida. iStock

El chef con una Estrella Michelin Xabi Goicoetxea comparte con 20minutos ideas brillantes con las que aportar nuestro granito de arena contra el desperdicio. Y lo hace en colaboración con Grundig, marca comprometida con el respeto hacia la comida y hacia el planeta.

Es importante hacer un seguimiento de las compras semanales y no adquirir lo que no necesitamos. "Preparar un menú semanal ayuda a prevenir el desperdicio; revisa lo que tienes en casa y no hagas la compra con hambre para no caer en tentaciones innecesarias. Guarda las sobras en la nevera y haz uso del horno, por ejemplo, para deshidratar frutas y verduras como tomate, remolacha, espinacas, manzana… y transformarlas en bocaditos crujientes entre horas", explica Xabi Goicoetxea.

1) Migas de pan saborizadas

El pan nuestro de cada día es un alimento imprescindible en todas las casas, pero también el más desperdiciado. Desde Grundig y el libro de recetas Respect Food sugieren reciclarlo usando pan duro tostado, con una cucharada de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de queso parmesano rallado y dos cucharadas de ajo en polvo. Mezclar todo en la batidora y meterlo al horno a 180º. Guardar en un recipiente hermético y usarlo para espolvorear tus sopas favoritas.

2) Pizza multicolor

Pizza multicolor elaborada con restos de carne, verdura o pescado. iStock

Para los restos de cualquier carne o pescado, podemos preparar una masa de pizza y añadirlos de manera diferente en cada porción. Así será más divertido consumirla, puesto que habrá variedad de sabores que degustar y tú te habrás deshecho de las sobras.

3) Hummus de aguacate

Que levante la mano quien no haya tenido nunca ese bote de garbanzos cocidos a medio terminar, que acaban secándose. No hay problema. Tenemos la solución.

Hierve los garbanzos secos durante 5 minutos y déjalos reposar una hora. Coloca en la batidora 2 aguacates maduros, 3 dientes de ajo, tahín, el zumo de un limón, sal, comino, y cilantro molido. Tritura. Añade después los garbanzos rehidratados y vuelve a triturar durante 4 minutos. ¡Ya tienes un delicioso hummus de aguacate y garbanzos!

4) Queso reciclado

Si rallamos el queso que está duro podremos darle un toque especial a nuestros platos favoritos por mucho tiempo iStock

Si vas a echar mano de ese queso fuerte que tanto te gusta, pero te das cuenta de que está como una piedra, rállalo con ayuda de un rallador de acero y consérvalo en un recipiente hermético. Se conservará por más tiempo intacto, y podrás agregarlo a tus platos de pasta favoritos, a tus ensaladas o a las tostas de tomate.

5) Tortilla de pasta Frittata

Se trata de una de nuestras recetas de cocina de aprovechamiento favoritas. Corresponde a Fabián León, finalista de Masterchef, que ha publicado un interesante libro al respecto: 'No me tires'.

La Frittata se elabora con esa pasta que se te empieza a quedar seca en los bordes. Porque… ¿quién no ha hecho pasta de más alguna vez? El ex concursante de Masterchef propone hacer una tortilla con esos spaguetti: Un bol, el puñado de la pasta sobrante, tres huevos, queso Grana Padano rallado, sal, pimienta y AOVE. Remover con paciencia toda la mezcla, y después echarlo a la sartén. Vuelta y vuelta.

6)Arroz con tropezones

El arroz tiene la ventaja de que admite todo tipo de compañía. Tanto si te ha sobrado arroz hecho como si lo que te ha sobrado son restos de carne, verduras… mezclarlo todo en la sartén, con aceite y tu especia favorita, le dará una segunda vida fantástica y en un momentito.

7) Polos de fruta natural

El chef Ignacio Martínez nos da una idea fácil y original: "Si nos ha sobrado algo de fruta y tememos que se nos estropee, las licuamos, introducimos el líquido resultante en moldes a los que colocamos un palo de madera y lo metemos al congelador. De esta manera, siempre tendremos polos de fruta natural a mano".

8) Crema de brócoli ultra verde

El tronco del brócoli, un gran desconocido en la cocina. iStock

Las propiedades beneficiosas del brócoli para nuestro sistema inmune son de sobra conocidas. Lo que no lo es tanto es que su tronco se cocina. En este sentido, Fabián León incluye en su libro una idea estupenda en forma de crema y de lo más vistosa, con un verde espectacular.

Para conseguir esta crema verde ultra saludable saltea en una cazuela con un poco de aceite de oliva troncos de brócoli, jengibre fresco pelado, sal, pimienta, media cebolla y espinacas frescas. Añade agua y ponlo a hervir. Después pásale la batidora, y listo.

9) Mermelada de plátano

Cuando los plátanos empiezan a madurar más de la cuenta, ha llegado el momento de preparar una deliciosa (y original) mermelada con ellos.

La mermelada de plátano es un dulce exquisito. iStock

¿Cómo los aprovechamos? Pon en una olla al fuego los plátanos, un poco de azúcar granulado, azúcar moreno, zumo de limón natural y dos cucharadas de agua. Cuando haya hervido añade un poco de ron añejo y extracto de vainilla. Pasa la mezcla por la licuadora y deja que enfríe.

10)Salsa de yogur griego

Para darle otra oportunidad al yogur griego que empieza a 'pasarse' de fecha, prueba esta receta de aprovechamiento supersencilla que propone Grundig.

Ralla un pepino con su piel y tritúralo con la batidora. Añade sal marina y el jugo de un limón. Remueve el yogur griego hasta que vuelva a mantener la consistencia espesa, mézclalo con el pepino triturado y sazona con comino en polvo. Vuelve a batirlo y mételo al frigorífico. Puedes acompañarlo de crudités de verduras que también te hayan sobrado, como zanahorias.

