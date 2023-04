Así se prepara la mejor hamburguesa de Madrid: "Añadí a la receta una mermelada de bacon y el resultado fue espectacular"

Da igual a qué te dediques, cuántos años tengas, cuál sea tu posición social o tu situación económica, porque cuando de hincarle el diente a una buena burger se trata, todos somos iguales.

Ya seas más de burger de pollo, de smash, de una buena ternera en su punto, vegetal, con o sin salsas... es imposible no encontrar la hamburguesa con la que sueñas cada vez que te entra hambre y se te hace la boca agua.

Aunque hamburguesas existen muchas, no todas las combinaciones son ganadores y para conseguir coronar uno de estos sándwiches como el mejor tenemos que tener muy en cuenta qué ingredientes utilizamos y cómo para crear una mezcla explosiva.

En algo así han trabajado duro Luis y Daniela, propietarios de Dalù Burger, que después de vagar por el mundo descubriendo la gastronomía de diferentes países, decidieron instalarse en la capital española para mostrar a todo Madrid su maestría haciendo hamburguesas. Tanto es así que su American Smash 2.0 se ha coronado como la mejor hamburguesa de Madrid en 2023.

El pasado 7 de marzo se disputó el tercer Campeonato de España de Hamburguesas, celebrado en el Museo MEGA de Estrella Galicia donde se repartieron los premios a las tres mejores hamburguesas del país, además de podio a las premiadas de cada Comunidad Autónoma.

La apuesta de Luis y Daniela consiguió colarse entre las 15 mejores del país y la primera de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento que les ha situado en el mapa hamburguesero de la capital y les ha dado a conocer a un público que todavía no había descubierto este pequeño local del centro de Madrid.

Una aventura que empieza en los foodtrucks americanos

Aunque tanto Luis como Daniela, el matrimonio propietario de Dalù son de origen venezolano, su experiencia vital se ha desarrollado tanto en Estados Unidos como en Italia -donde se conocieron-, y aunque los platos típicos de ambos países les robaron el corazón, en 2020 se decidieron a poner en marcha un negocio de smash burgers en Madrid, una técnica que por entonces en España no era demasiado conocida.

"Yo venía de Estados Unidos y allí tenía dos foodtrucks con hamburguesas, uno en Miami y otro en Orlando. En Venezuela tenía mi pizzería, que la pizza es lo que más amo, pero en Estados Unidos fue donde aprendí bien a hacer hamburguesas", asegura Luis sobre sus inicios en el mundo de las hamburguesas.

Aunque ahora mismo el mundo de las hamburguesas está sumido en la locura de las smash, hace tan solo tres años era una técnica en España desconocíamos. "Nosotros empezamos a vender smash en 2020, que nadie en Madrid las vendía, y la gente nos criticaba porque la carne estaba demasiado hecha y era muy tostada. Ahora nadie dice nada porque saben lo que es una smash", confiesa el propietario del lugar y creador de la mejor hamburguesa de Madrid.

"En Estados Unidos fue donde aprendí bien a hacer hamburguesas"

Luis asegura que, aunque desde el campeonato les conoce mucha gente y tiene más reservas que antes, para ellos es fundamental tener únicamente los servicios que son capaces de atender personalmente, ya que por el momento en este restaurante solo trabajan el matrimonio, la madre de Daniela y otra persona que viene a ayudar.

"Nosotros manejamos mucho la calidad y el trato con el cliente. Yo voy a un restaurante y me gusta que me traten bien y que la comida esté bien, pague lo que pague, eso es lo principal. Si la comida es regular pero me tratan bien, volveré porque me tratan como en casa", confiesa Luis.

Aunque muchos clientes les preguntan por qué no abren otros locales donde puedan dar más servicios, el matrimonio insiste en que "aquí tenemos que controlar mucho el trato con el cliente y la calidad, y por eso vamos más despacio. Hay negocios que abren una hamburguesería hoy y ya mañana tienen cinco, pero estoy 100% seguro que no gestionas bien eso. Queremos algo pequeño, muy personal, que lo podamos hacer nosotros con nuestras manos. No queremos procesados ni congelados. Si puedo abrir otro restaurante que sea más grande lo haré, pero siempre que podamos controlar todo nosotros".

American Smash 2.0: la hamburguesa de las hamburguesas

Hay quien cree que la primera idea siempre es la correcta, aunque en Dalù se han atrevido a desafiar esta norma no escrita de la vida. A pesar de que ha sido la America Smash 2.0 la que presentaron al campeonato y se coronó como la mejor de Madrid, en un primer momento fue otra hamburguesa la que Daniela y Luis decidieron presentar en un primer momento: la Honey Espicy Burger.

"La American Smash 2.0 es la hamburguesa que hemos presentado, y es una versión que creamos mi esposa y yo de la American Smash, añadiendo una mermelada de bacon que hemos hecho picando el bacon, friendo con azúcar, miel, ron… y salió una hamburguesa espectacular", confiesa Luis.

Según explica el chef, fue su público quien le animó a dar este paso apostando por la American Smash 2.0: "Tenía otra hamburguesa presentada al concurso, la Honey Espicy Burger, pero hice una encuesta por Instagram y todo el mundo me contestó que tenía que presentar la American Smash 2.0, así que lo cambié a última hora". Y la cosa salió bien.

Se podría decir que además que cuidar la calidad al máximo en todos los ingredientes, la mermelada de bacon crujiente y la salsa americana casera son las joyas de la corona de esta burger.

"Utilizamos pan brioche, salsa americana muy casera que se elabora con mayonesa, mostaza e ingredientes secretos, una mermelada de bacon tostado, y cebolla salteada que sofreímos con mantequilla", enumera los ingredientes Luis.

"La carne tarda en hacerse 40 segundos"

Según explica el propietario de Dalù, un buen pan brioche siempre es fundamental para una hamburguesa excelente: "Nos gusta por su suavidad y su toque dulce para darle ese contraste entre salado y dulce y para mí es el pan perfecto. Aguanta bastante la carne, es muy rico y combina muy bien con la hamburguesa y no se desmiga".

En cuanto a la carne, desde la hamburguesería aseguran que "se hacen con 3 bolitas de 90 gramos cada una de carne 100% de ternera picada española, o bien de Ávila, o bien de terneras nacidas en Francia pero criadas en España".

A la hora de elaborar la hamburguesa observamos cómo Luis calienta la plancha a unos 180-200ºC, ya que asegura que es fundamental que esté bien caliente. Una vez alcanza la temperatura óptima, lo primero es calentar el pan durante unos segundos para conseguir un resultado perfecto, y cuando.

Una vez está listo, ponemos las 3 bolitas de carne para tener 3 filetes en la hamburguesa, y las aplastamos. Tardan en hacerse 40 segundos. Salamos la carne solo, por un lado, y le damos la vuelta.

Sobre cada filete ponemos dos lonchas de cheddar americano y cuando el queso ha empezado a fundirse, apilamos un filete -con su respectivo queso- encima del otro.

Para conseguir un resultado perfecto, ponemos una tapa sobre la pila de filetes para conseguir que se gratine el queso. Montamos sobre la base del pan y, encima de los filetes, ponemos la cebolla salteada con mantequilla y la mermelada de bacon. En la tapa de la hamburguesa ponemos la salsa americana de Dalù... ¡y listo para disfrutar!

