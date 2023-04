Donald Trump, un multimillonario con gustos culinarios humildes: su plato favorito cuesta 5 €

Sin duda, Donald Trump se ha convertido en uno de los presidentes más polémicos de los Estados Unidos de América, aunque lo cierto es que el multimillonario ya había dado que hablar antes de tomar el poder, y no ha dejado de hacerlo ni abandonando la Casa Blanca.

Aunque antes de ser investido presidente en noviembre de 2017 Donald Trump ya era todo un personaje de la socialité americana, durante sus cuatro años de mandato hemos podido conocer de una manera mucho más personal los gustos, aficiones y excentricidades del 45º presidente de los Estados Unidos de América.

Además de su patrimonio, posesiones o escándalos, su manera de alimentarse también ha trascendido a los medios, y hemos visto en más de una ocasión al entonces presidente de esta potencia mundial disfrutando de sus platos favoritos. Y se trata de productos que están al alcance de todos.

McDonald's y KFC, dos de sus imprescindibles

Hemos escuchado en repetidas ocasiones al republicano hacer alarde de la supremacía de su país con ese polémico "América first", y se lo ha tomado al pie de la letra, incluyendo la defensa de su gastronomía y sus platos típicos.

Por todos es sabido que Donald Trump es un auténtico amante de la comida rápida, y lo ha demostrado en innumerables ocasiones donde le hemos podido ver disfrutando de hamburguesas o pollo frito.

Según Fuego y Furia: En las Entrañas de la Casa Blanca de Trump, el libro de Micharl Wolff donde analiza al multimillonario en su paso por la presidencia del país, el plato favorito de Trump es la hamburguesa Big Mac de McDonald's, que en España actualmente tiene un precio aproximado de 5 €.

Además de la cadena de hamburguesas más popular del mundo, Donald Trump también es un amante empedernido del pollo frito de Kentucky Fried Chicken, la cadena fundada en 1939 por el coronel Harland D. Sanders en North Corbin. Unas 12 tiras de este pollo cuestan en España alrededor de 16 €.

El 45º persidente de los Estados Unidos se ha dejado ver en alguna ocasión en su jet privado disfrutando tanto de los productos de McDonald's como de los de KFC, que siempre acompaña con unas buenas patatas fritas y Coca-Cola Light en cantidades industriales.

El presidente de EE UU, Donald Trump, presenta la comida rápida con que recibió en la Casa Blanca a los Tigres de Clemson, el equipo ganador del campeonato nacional de fútbol americano universitario. Chris Kleponis / EFE

Según Micharl Wolff, a lo largo del día Donald Trump puede ingerir más de una docena de latas de este refresco, ya que no bebe alcohol. A pesar de haber sido propietario de un viñedo en The Monticello, Virginia Central, el empresario no consume bebidas alcoholicas desde que uno de sus hermanos murió sufriendo alcoholismo.

Entre el huerto de los Obama y las burger de Trump

Según el autor del libro, los gustos culinarios de Donald Trump se han desarrollado en gran parte por miedo a ser envenenado, y aunque no tenemos demasiado claro cuál es el motivo, lo cierto es que en 2019 Trump hizo alarde de su pasión por las hamburguesas inundando la Casa Blanco con unas mil unidades.

Fue en enero de 2019 cuando el entonces presidente de los Estados Unidos recibió en el Palacio Presidencial al equipo de fútbol americano Tigers de Clemson (Carolina del Sur), que acababa de coronarse como campeón del título nacional universitario con "unas 1.000 hamburguesas" de las cadenas de comida rápida Burger King, McDonald's y Wendy's.

"Pedí unas 1.000 hamburguesas para ustedes. Todo de empresas estadounidenses: Burger King, Wendy's y McDonald's. Todo lo que a mí y a ustedes les gusta", confesó durante la recepción Donald Trump haciendo alarde de su pasión por este plato americano y por supuesto, por su país.

Según el autor del libro, Donald Trump destruyó el huerto que Michelle Obama creó en la Casa Blanca para promover un estilo de vida saludable a través de la alimentación.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.