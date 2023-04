Este es el plato que vuelve loca a Ana Mena: "Es mi esencial favorito por encima de todo"

Ana Mena es una de las artistas del momento. Cantante y actriz, la malagueña acaba de estrenar su nuevo álbum, 'Bellodrama', que no está dejando indiferente a nadie.

Durante la promoción de su nuevo disco, Mena se ha dejado ver en programas como El Hormiguero, La Resistencia, y ha concedido entrevistas para medios en los que, además de su faceta profesional y artística, Ana Mena nos ha dejado conocer un poquito más de la persona que hay detrás del personaje.

Desde las típicas preguntas de La Resistencia sobre cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes hasta sus imprescindibles en la vida, la cantante se ha mojado en todo y se ha abierto en canal para contarnos cuáles son sus favoritos.

Su plato favorito

En una entrevista con la revista GQ, la malagueña ha contado cuáles son sus imprescindibles y no se ha dejado nada en el tintero. Ni cuando de comer se trata.

"Soy una persona de muy buen comer y además no le hago ascos a nada. Tengo mis épocas de comer un poco más saludable y mis épocas de que me da un poco más igual todo. Comer es un placer indiscutible, a quién no le va a gustar", asegura Mena en la entrevista.

De entre todos sus esenciales, la artista asegura que su favorito es la hamburguesa: "Me encantan las hamburguesas, me encanta comer, me encanta la comida y me encanta pasar tiempo comiendo".

Según Mena, su hamburguesa favorita es la de toda la vida con queso, carne, tomate y poco más. "Con la hamburguesa, kétchup y mayonesa. Aparte de que tengo kétchup y mayonesa dentro, en el plato me pongo un montón de kétchup y un montón de mayonesa y como nunca es suficiente voy mojando y voy comiendo", confiesa entre risas la cantante.

En cuanto a si come las patatas antes o después de la hamburguesa, Mena lo tiene claro: todo a la vez. "Incluso hay veces que abro la hamburguesa y meto patatas dentro", sentencia sobre sus imprescindibles gastro.

