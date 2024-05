No tires las pipas del melón: cinco usos que puedes darles en la cocina

Hoy en día y gracias, en parte, a las redes sociales, la cocina de aprovechamiento es una realidad en España. A diario vemos videos que nos enseñan como darle una nueva vida culinaria a algunos restos de alimentos que hubiesen acabado en la basura. Desde chips con la piel de las patatas, hasta batidos con las frutas más maduras.

Con el melón no iba a ser diferente. Seguro que siempre has tirado las pipas de esta fruta riquísima y veraniega porque no tienen mucho sabor, o cuesta mucho pelarlas. Pero eso se acabó, porque hoy te traemos 5 usos para las pipas del melón en la cocina y sacarles el máximo provecho.

Pipas de melón tostadas: paso a paso

Primero, tenemos que lavar bien con agua las pipas del melón y secarlas con papel de cocina absorbente. Cuando estén secas, las colocamos en la bandeja del horno con un papel vegetal y las salamos al gusto. También puedes echar las especias que más te gusten. Las horneamos a 150°C durante 15-20 minutos. Vamos vigilándolas para que queden perfectamente doradas y crujientes, y no se quemen. Por último, las sacamos del horno, dejamos que se enfríen, y están listas para servirlas como un aperitivo saludable o también se pueden echar a las ensaladas para darles un toque crujiente.

Vinagreta con pipas de melón

Vinagreta en un vaso. VeselovaElena / iStockphoto

Elaboración

Para esta vinagreta, tenemos que triturar las pipas de melón hasta que nos quede una textura lo más fina y suave posible. Después, hay que mezclar las pipas trituradas con un buen aceite de oliva virgen extra, zumo de limón, sal y pimienta negra molida al gusto. Le puedes echar otras especias que te gusten. Para terminar, vertemos esta vinagreta en un tarro de cristal y ya la tenemos lista para cualquier tipo de ensalada.

¿Cómo se hace la harina de pipas de melón?

Para empezar, tenemos que lavar las pipas de melón y secarlas. Después, las ponemos sobre una hoja de periódico y las dejamos secar durante unos días, hasta que veamos que no tienen nada de agua. Si las podemos dejar en una ventana donde les de luz solar, mejor. Ahora, con las pipas secas, las molemos manualmente o con una batidora hasta obtener un polvo de pipa de melón con textura de harina. Por último, vertemos esa harina en un tarro de cristal, y ya la tenemos lista. Se puede utilizar como un sustituto parcial de la harina de trigo en las recetas que más te gusten: panes, galletas, pasteles, tortitas, etc.

Pipas de melón con yogur

Las pipas del melón se pueden usar para muchas recetas y aportarán cantidad de nutrientes y beneficios Unsplash

Elaboración

Primero hay que triturar las pipas de melón hasta que tengamos una textura suave. Después, mezclamos las pipas trituradas con yogur griego, una cucharada de zumo de limón, ajo muy picado, sal y un par de hojas de menta fresca picadas. Removemos todo muy bien. Por último, emplatamos esta “salsa” que se puede utilizar de aperitivo con vegetales crudos, pan crujiente, nachos, patatas fritas, etc.

Cobertura ‘crunchy’ para helados

¿Cómo se hace?

Empezamos lavando y secando muy bien las pipas de melón. Después, en el horno a 150°C, las tostamos durante unos 15-20 minutos, hasta que veamos que han quedado doradas por todas partes. Las trituramos con una batidora o procesadora hasta que nos quede una especie de “polvo” de pipas de melón, pero no muy fino. Para terminar, espolvoreamos ese “polvo” de las pipas sobre el helado que más nos guste, o en un yogur congelado, o donde te apetezca para darle una textura crujiente.

