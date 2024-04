5 recetas para aprovechar las yemas de huevo

Algunas recetas prescinden de las yemas de huevo como por ejemplo el merengue, el pisco sour o las omelettes de claras, muy consumidas entre personas que buscan cuidar la línea. No obstante, la yema del huevo es donde más se concentra las grasas (mayoritariamente buenas) pero coincide con el epicentro del sabor de este ingrediente básico en la dieta. Si no sabemos darle salida a las yemas, apunta estas siguientes elaboraciones o consejos para no desperdiciar en la cocina.

Helado de vainilla

Bolas de helado de vainilla en un bol. Wagner Soares / iStockphoto

El helado de vainilla es un clásico y un perfecto compañero para pasteles de manzana y postres con frutas. Es una preparación que solemos comprar pero se puede elaborar en casa esta receta de helado de vainilla casero del Grupo Dia.

Ingredientes del helado de vainilla (para dos personas)

150 ml de leche entera

225 ml nata para montar (200 + reservar 25)

1 vaina de vainilla natural

2 yemas de huevos

50 gr de azúcar

1 cucharadita de esencia aroma de vainilla

Elaboración del helado de vainilla (para dos personas)

Llevamos a ebullición una cazuela con la leche, 200 ml de nata y la vaina de vainilla abierta por la mitad y raspada. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego, la tapamos y dejamos que infusione durante 20 minutos. En un bol grande, preferiblemente de metal, batimos las yemas con el azúcar hasta que quede una mezcla cremosa. Poco a poco vertimos la leche infusionada sin dejar de batir. Sacamos la vainilla del bol y metemos toda la mezcla de vuelta a la cazuela. Calentamos a fuego medio durante 8 minutos sin dejar de remover. La mezcla se irá espesando y pegando a la cuchara. Cuidado, no queremos que espese mucho. A continuación, colamos la crema resultante con un colador fino. Si no tenemos heladora, añadimos el restante de nata y la esencia de vainilla y metemos todo en un recipiente hermético en el congelador unas dos horas. Pasado el tiempo, sacamos, batimos y volvemos a meter en el congelador por una hora más. Repetimos este proceso hasta que endurezca un poco más. Si tenemos heladora, añadimos a la mezcla la nata restante y la esencia de vainilla y lo metemos en la nevera durante 2 o 3 horas y después a la heladora y que termine este electrodoméstico termine el trabajo.

Pasta carbonara

Espagueti carbonara. Truzzi Antonio / iStockphoto

Este archiconocido plato de Italia es sencillo pero lo que marca la diferencia es la calidad del género. Por un lado se fríe el guanciale cuya grasa se incorpora a una mezcla de yemas y pecorino rallado. 20minutos explica cómo hacer la "vera ricetta" romana de salsa carbonara.

Crema pastelera para postres

Pastel de milhojas con crema pastelera. Kevin Miller / iStockphoto

La crema pastelera es una salsa a base yemas de huevo, leche y azúcar presente en muchos postres como las milhojas. No hay que ser un maestro pastelero para prepararla si hacemos esta receta de crema pastelera de 20minutos.

Crema catalana

Es uno de los platos dulces más antiguos que existen, ya que se remonta a varios siglos atrás. Se hace con yema de huevo, harina, leche y azúcar y se ha popularizado por todo el país. Pixabay/RitaE

la crema catalana es un postre tradicional de Cataluña, generalmente servido en cuenco de barro. Este manjar está elaborado a base de yema de huevos y es muy sencillo de elaborar si seguimos esta receta de crema catalana de 20minutos.

Salsa holandesa

Salsa holandesa. Rimma_Bondarenko / iStock

Es una de las salsas clásicas del arte culinario. La salsa holandesa está llena de sabor que los amantes de los huevos benedictinos conocen bien. Tiene cierta técnica pero en 20minutos te explicamos cómo conseguir un rica salsa holandesa paso a paso.

