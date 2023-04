Huevos Benedict: origen del plato estrella del brunch y receta fácil para hacerlos en casa

Hasta hace no mucho, el brunch era un absoluto desconocido en nuestro país. Esta práctica de fusionar el desayuno con la comida es reciente en España, aunque no tanto en otras partes del mundo, donde existen una serie de platos imprescindibles que no pueden faltar en el menú, siguiendo las tradiciones. Sin ir más lejos, los famosos huevos Benedict o Benedictinos, cuya receta se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, enganchando a numerosas personas, por su deliciosa textura y sabor.

No en vano, se trata de un plato contundente en lo que respecta a las calorías y el motivo está muy relacionado con el posible origen que se atribuye a la receta y que, por supuesto, explica el significado de su nombre. Entre las teorías que existen sobre los huevos Benedict, destaca la historia de un agente de Wall Street retirado que buscaba una cura para su resaca una mañana del año 1894 en el lujoso Hotel Waldorf.

El origen de los huevos Benedict

En 1942, The New Yorker publicaba una entrevista realizada en la columna 'Talk of the Town' en la que Lemuel Benedict, el mencionado corredor de bolsa, explicaba cómo se le ocurrió el plato al que cedió su nombre. En un intento por aliviar una fuerte resaca, pidió en el hotel que se alojaba, que le sirvieran, pan tostado con bacon, huevos escalfados y salsa holandesa. ¿El resultado?, fue tan buena la combinación que dio lugar a los emblemáticos huevos Benedictinos que conocemos hoy día.

Sin embargo, esta no es la única historia sobre el origen de esta receta, pues muchos quieren atribuirse el logro. En 1967, el New York Times publicaba una carta firmada por Edward P. Montgomery. En la misma, aseguraba que él recibió esta receta de manos de su tío, un amigo de Elías Cornelio Benedicto, un importante banquero y navegante de Nueva York.

Huevos Benedict con salsa holandesa y espinacas. Archivo

Entre las teorías más extendidas sobre la forma en la que surgieron los huevos Benedictinos, no podía faltar la aparición del Papa Benedicto XIII. De este se dice que ya durante el siglo XVIII acostumbraba a comer huevos con pan tostado y la salsa holandesa tan característica. Sea como fuere, el primer restaurante que los vendió a sus clientes fue el neoyorquino Delmonico's, que lo convirtió en su plato estrella.

Este local, el primer establecimiento de la ciudad que ofreció a sus clientes servicio durante las 24 horas del día, asegura que los huevos benedict "fueron creados dentro de nuestros hornos en 1860". La realidad es un absoluto misterio, pero actualmente continúan vendiéndolos.

El éxito de la receta original

La clave del éxito de este plato reside, en gran medida, en la salsa que acompaña a los huevos escalfados y que, precisamente, está elaborada con yemas de huevo y mantequilla. Una combinación idónea a la que cuesta resistirse, ya sea acompañada de bacon o salmón ahumado. ¿Lo mejor? Es que no hace falta irse a un restaurante especializado en brunch para degustar esta receta, porque es fácil y rápida para hacer en casa.

Huevos Benedict Ingredientes 2 rebanadas de pan 10 g de mantequilla 2 - 4 huevos Salmón ahumado al gusto o bacon

Elaboración Tostar las rebanadas de pan con la mantequilla y colocar el salmón, el bacon o el acompañamiento que se haya elegido. Escalfar los huevos. Poner agua a calentar y, justo cuando vaya a hervir, cortar el fuego y añadir los huevos enteros y abiertos. Dejar cocinar durante 3 minutos. Sacar los huevos, dejar en papel de cocina para que absorba el agua y, después, colocarlos sobre la rebanada de pan, con el salmón o el bacon y, por último, la salsa holandesa, que puede ser comprada o también casera.

Salsa holandesa Ingredientes 3 yemas de huevo 200 g de mantequilla sin sal 10 ml de zumo de limón Sal

Elaboración Para clarificar la mantequilla, ponemos a calentar a fuego suave una cazuela con agua. Agregamos la mantequilla a un recipiente y/o introducimos en la cazuela sin que entre agua. Dejamos que la mantequilla se funda al baño María, la colamos y esperamos a que se atempere un poco. En un bol batimos con varillas eléctricas las yemas, el zumo de limón y la sal. Sin dejar de batir, vamos vertiendo poco a poco la mantequilla derretida hasta integrar completamente y obtener una textura densa. Vertemos la salsa holandesa sobre los huevos o la reservamos en un tarro hermético.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.