5 trucos para potenciar el sabor de las comidas que haces en freidora de aire

La freidora de aire es para muchos esa aliada perfecta dentro de la cocina con la que se pueden llevar a cabo todo tipo de elaboraciones. No obstante, no todo el mundo le saca el partido que en realidad tiene porque, ya sea por desconocimiento o falta de habilidad, no consiguen que sus recetas queden de la forma que les gustaría. Para remediarlo, además de conocer cuáles son esos alimentos que nunca se deberían cocinar en la air-fryer, existen una serie de claves y trucos.

El resultado de un determinado plato puede variar mucho dependiendo de la manera en que se cocine dentro de la freidora, pero también de los recursos que utilicemos para potenciar el sabor de cada ingrediente. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, se está cocinando sin aceite, de manera mucho más saludable, pero también algo más insípida, por lo que potenciar el sabor de la comida es un aspecto a tener muy en cuenta.

1. Aceite sí, pero pulverizado

A menudo, la textura de los rebozados o la capa exterior de según qué alimentos, no queda lo suficientemente dorada o crujiente por la falta de aceite. Si bien es cierto que la 'air-fryer' está pensada para cocinar sin elevadas cantidades de aceite y, por lo tanto, con menos calorías, rociar un poco por encima, a través de un pulverizador no será perjudicial.

Al contrario, los expertos coinciden en que es buena idea impregnar los alimentos con aceite en espray, porque así potenciarás el dorado exterior y además ayudas a que no se peguen a la cesta. Eso sí, hazlo antes de ponerlos en la cesta, para que no se acumule aceite en la misma.

2. Cocinado a partes iguales

Freidora de aire dual de la marca Ninja. Ninja / Cortesía

Independientemente de si hemos introducido carne, pescado o verduras a nuestra freidora sin aceite, una de las claves para que se cocinen los ingredientes por igual y, por lo tanto, tengan el mismo sabor (más o menos cocido, crujiente etc.) es moverlos continuamente. Hay quien este paso prefiere hacerlo a mitad de cocinado y otros que optan por realizarlo cada cinco minutos. La realidad es que esto dependerá de la temperatura, el tiempo y, evidentemente, de lo que se esté cocinando.

3. Condimentos, mezclas y especias

Aunque los platos elaborados con una air-fryer se cocinan sin aceite, no tienen por qué hacerlo sin especias. La manera más efectiva de potenciar el sabor de todos los platos que hacemos en este electrodoméstico es usar mezclas, ya sean caseras o compradas, que aporten un toque extra.

De lo más básico, como la sal y la pimienta, a los condimentos más elaborados que, incluso, venden exclusivamente para recetas en freidora de aire, existe una amplia variedad de propuestas con las que puedes untar tus alimentos antes de pasar a cocinarlos, para un resultado 10.

4. No tengas miedo a marinar

En línea con lo anterior, una manera de duplicar el efecto de los condimentos sobre la comida es dejándolos macerados, marinados o adobados el día anterior (o al menos unas horas antes). Carnes, pescados y algunas verduras realzarán mucho su sabor con esta técnica, aunque eso sí, conviene quitar la humedad que pueda haber antes de introducirlos en la air-fryer. Ajo y aceite de oliva, vinagre balsámico, pimentón, zumo de limón, orégano… Todo es posible para marinar.

5. Cocina el tiempo necesario

Salmón cocinado en freidora de aire. Getty Images / iStockphoto

Cocinar sin aceite implica que algunas recetas requieran algunos minutos más de cocción que la que tendrían en una freidora tradicional. Esto es algo que debes tener en cuenta, no solo para poder comer cada plato en su punto óptimo, sino también para conseguir que los sabores se mezclen adecuadamente los unos con los otros y se desprendan de los propios ingredientes. La clave, en este sentido, es tener paciencia.

De hecho, en el caso de las carnes y verduras asadas y otras elaboraciones del estilo, será preferible cocinarlas a una temperatura inferior, durante más tiempo, si buscamos potenciar sus sabores todavía más. Esto cambiará de un modelo a otro de air-fryer, en función de la potencia que tenga cada dispositivo, por lo que es muy importante.

