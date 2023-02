Todo el mundo conoce las propiedades saludables de una freidora de aire frente a una freidora de aceite y el ahorro en la factura de la luz que supone utilizar una airfrayer en lugar del horno, que consume el doble y tarda más en cocinar ciertos alimentos debido al tiempo de precalentado. No obstante, hay personas que quizá no sepan qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir una freidora sin aceite para que, de verdad, se gane con la elección. No solo hay que fijarse en el diseño o los modos de cocina, también en el tamaño y en la capacidad, según cuántas personas seáis en casa y, lo más importante, en su potencia. Con esto nos referimos a la temperatura que es capaz de alcanzar, con el mínimo consumo de energía.

La potencia se mide en vatios y las freidoras sin aceite tienen entre 1.000 y 2.000 vatios, la mitad que un horno tradicional. Si adquirimos una freidora de aire con mayor potencia, necesitará más energía, pero, tardará menos tiempo en cocinarse un alimento, por lo que se reducirá el consumo en casa. Desde 20deCompras te dejamos un truco para conocer cuánto va a suponer en la factura de la luz cocinar con una airfrayer. Hay que conocer la potencia de la freidora y multiplicarla por las horas de uso, la cifra que salga resultante hay que dividirla por 1.000 y conocerás así los kilovatios gastados. Multiplica de nuevo esta cifra por el precio del kilovatio por hora y sabrás exactamente la energía que consume en este periodo de tiempo.

En cuanto al tamaño, en el mercado podemos encontrar freidoras de aire de distintas capacidades. Las más pequeñas son de 1 o 2 litros, ideales para parejas o personas que viven solas. Además, no ocupan nada de espacio. No obstante, si en una casa viven más de dos personas o te gusta invitar a gente a cenar, necesitarás modelos de más de 5 litros de capacidad. Empecemos por las de tamaño pequeño.

Freidoras de aire con poca capacidad

El modelo Cecofry Compact de Cecotec, por ejemplo, tiene 1,5 litros de capacidad y es capaz de cocinar 400 gramos de alimentos con sus 900 vatios de potencia. Un modelo ideal para personas solas o parejas porque consumirá poca energía y cabrán los alimentos justos para cocinar sano, sin tener que encender el horno, ya que consume mucha energía para una o dos personas. De hecho, no volverás a hacer una pizza en el horno cuando descubras que se hacen más rápido, más saludable y de manera más económica en la freidora de aire, aunque tengas que partirla y hacerla en varias tandas. Sí, por turnos, porque seguirá estando lista la pizza antes que en un horno (que hay que precalentar) y seguirás ahorrando en la factura de la luz. Lo mejor es el precio de este modelo de la marca española, ya que no llega a 60 euros.

Cecofry Compact Rapid White. Cecotec

'Airfryer' Tristar en Amazon

Otra de las opciones más compactas es el modelo FR-6980 de la marca Tristar, disponible en Amazon. Tiene dos litros de capacidad y 1.000 vatios de potencia, lo suficiente para preparar todo tipo de platos sencillos para una o dos personas. Con ella, de hecho, se puede freír hasta medio kilogramo de patatas o cuatro muslos de pollo. No obstante, por su precio (solo 50 euros) no incluye funciones avanzadas, pero sí modos establecidos de cocinado para que le saques el mayor provecho. Puedes cocinar con tiempo y temperatura ya fijada: pescado, carne, marisco, pizzas, pasteles y mucho más.

Con 1.000 vatios de potencia. Amazon

Freidora de aire de La Vecina Rubia

Tiene una freidora de aire hasta La Vecina Rubia, ese perfil que ha triunfado en todas las redes sociales, pero a quien nadie le ha visto la cara. Esta influencer anónima, pero conocida, ha lanzado una marca que arrasa en cualquier categoría de moda e, incluso, en freidoras sin aceite. La marca Ufesa ha querido lanzar este electrodoméstico de La Vecina Rubia y, la verdad es que tiene muchas virtudes para cocinar. Además de ser muy cute, tiene 1.200 vatios de potencia, más que las anteriores, y una capacidad de dos litros.

De la marca Ufesa. El Corte Inglés

Freidora de aire redonda

Si subimos un pelín más la capacidad, hasta los 3,3 litros, la firma española de Cecotec tiene modelos muy eficientes y versátiles, como este de 1.350 varios de potencia y la posibilidad (algo inédito) de elegir solo calor en la parte superior o inferior (o 360 grados como el resto de modelos). Esto es gracias al diseño inigualable de este modelo: ¡redondo! Has leído bien, el modelo TurboCecoFry 4D Healthy es redondo y tiene dos alturas para preparar dos platos al mismo tiempo con el mismo consumo y, además, incluye en el pack una pala apara remover alimentos.

Cocina a dos niveles Cecotec

La freidora de aire inteligente de Xiaomi

La marca china Xiaomi también se ha sumado a la revolución con un dispositivo inteligente de 1.500 vatios y 3,5 litros que cuesta menos de 100 euros y se conecta con el móvil para que sea todavía más fácil programar las recetas. Además, es compatible con los asistentes de Amazon y Google por lo que podrás ponerla en funcionamiento solo con la voz. Tiene disponibles más de cien recetas que puedes ver en tu móvil, pero, admite también modos de cocción personalizados para que ajustes la configuración en casa como quieras.

¡Más de 100 recetas distintas en tu móvil! Mediamarkt

La freidora de aire más vendida de Amazon

Llegamos, por fin, a las grandes capacidades, las de más de cinco litros y qué mejor que hacerlo con la reina de las freidoras de aire en Amazon: la Cosori de 1.700 vatios y 5.5 litros de capacidad. Un éxito de ventas en el ecommerce que te permite, para que te hagas una idea, hacer 15 alitas de pollo a la vez o una pieza de carne de hasta 3 kilogramos. Además, este modelo incluye un libro de recetas y una pantalla fácil con 11 programas específicos.

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

Freidora de aire de más de 10 litros

A medio camino entre un horno y una airfryer, la Ufesa Sensei puede con todo. Tiene 1.700 vatios de potencia, suficientes para acometer todo tipo de platos en sus ¡12 litros de capacidad! Y, gracias a la tecnología de 360 grados, logra resultados crujientes en un corto periodo de tiempo. Incluso cuenta con una función específica para deshidratar y cocina en dos alturas. En resumen, una de las freidoras sin aceite más potentes y completas de este listado.

Su control de tiempo y temperatura es digital. Dispone de un temporizador de hasta 60 minutos y un control de temperatura hasta 200ºC. Mielectro

¡Más potencia!

Uno de las opciones que ofrece una mayor potencia (1.800 vatios) es un modelo de la marca Sogo que es perfecto para preparar carnes y pescados gracias a su bandeja giratoria que tuesta homogéneamente toda la pieza con un resultado jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, también permite cocinar en dos niveles y tiene una capacidad de 6.5 litros de capacidad, muy alta en comparación con la mayoría de freidoras de aire, pero menor que el anterior modelo.

Sus accesorios y bandejas son desmontables y aptos para el lavavajillas. El Corte Inglés

Freidora doble

Por último, para todas aquellas personas a las que su freidora se les ha quedado corta, Cecotec ha dado un paso más con la Cecofry Advace Double, una freidora dietética de nueve litros de capacidad, digital y compacta ¡con dos cestillos independientes y temperatura dual! Esto quiere decir que ya no será necesario cocinar por tandas. Gracias a su gran capacidad, esta freidora sin aceite permite cocinar hasta medio kilo en cada una de las cubetas. Su doble cestillo de 4,5 litros de capacidad cada uno, permite cocinar dos recetas al mismo tiempo, gracias a las dos zonas de cocción independientes. O, incluso, preparar una gran cantidad de alimentos para más personas.

Con su potencia de 2850 W se puede cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida, sencilla y saludable. Cecotec

