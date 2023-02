Esta es la manera definitiva para cocinar la quinoa y que esté deliciosa

La quinoa está más de moda que nunca y forma parte de innumerables recetas gracias, entre otras cosas, a sus múltiples beneficios. Estamos ante un pseudo cereal que contiene hidratos de carbono de bajo índice glucémico, fibra alimentaria, proteínas de alto valor biológico, fitosteroles y ácidos grasos, entre otros nutrientes clave para nuestra salud. Además, cuenta con vitaminas B2 y B3, favorece la absorción de hierro y no posee gluten, ayudando en la digestión, en el estreñimiento, en la pérdida de peso o regulando los niveles de colesterol.

Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los alimentos preferidos por quienes buscan llevar un estilo de vida saludable y forme parte de la dieta de muchas personas. Eso sí, todavía los hay que no han introducido la quinoa en sus vidas porque no saben cómo cocinarla o, tras hacerlo por primera vez, no han tenido el resultado que esperaban, ni en lo que respecta al sabor, ni a la textura.

La manera más fácil de cocinar una quinoa diez

Pues bien, para toda la gente que, por una razón u otra, no terminan de enamorarse de la quinoa, existe una forma de cocinarla correctamente, potenciando su sabor y evitando el amargor que tiene en ciertas ocasiones. Así lo indican Elena Pérez y María Hernández-Alcalá Pérez, bioquímicas y especialistas en nutrición, en su web Futurlife21.

Lavar o no la quinoa. Normalmente, el fabricante indica que la quinoa debe tener un lavado previo al cocinado para evitar intoxicaciones. Esto es así porque los granos están cubiertos de saponina, una sustancia natural que ingerida en grandes cantidades podría ser tóxica, pero hay marcas que envasan la quinoa previamente lavada. El objetivo, además, es eliminar el sabor amargo que puede tener el producto si se cocina sin haberlo pasado antes por agua.

Saltea la quinoa. Este es el paso clave para que la quinoa quede mucho más rica antes de hervirla. Saltearla para eliminar el exceso de humedad y, de paso, mezclarla con otros ingredientes como cebolla, ajo o especias, que le aporten sabor, tal y como haríamos con un arroz.

El agua justa. Para evitar que quede aguada o demasiado cruda, lo mejor es cocer la quinoa con el doble de agua. Medirlo es tan fácil como utilizar el mismo vaso para añadir ambos ingredientes.

Tapar cuando rompa a hervir. Una vez que el agua con la quinoa esté hirviendo será el momento de taparla y no antes. El tiempo exacto de cocinado variará según la marca, el tipo de fuego o la variedad de quinoa. Así que lo mejor es usar las indicaciones del paquete como referencia, sin olvidar que, al menos, deben pasar diez minutos.

Dejar reposar. Para lograr la textura ideal, es fundamental dejar reposar la quinoa (tapada si está al dente) y abrirla en caliente con un tenedor, potenciando esa textura esponjosa tan característica.

Tostarla de nuevo. De manera opcional y solo si va a formar parte de otra receta o si nos ha sobrado de otro día, podemos volver a tostar la quinoa junto a otros ingredientes para que se impregnen los sabores.

Tres recetas deliciosas para introducir la quinoa

Tomates con quinoa, queso feta y berenjena. 20 Minutos

Una vez has aprendido a cocinarla de manera correcta, quizá quieras inspirarte con algunas ideas para introducir la quinoa en tus platos.

Receta de setas con quinoa: la quinoa es un superalimento con el que se puede crear un plato de lo más completo. Unida a unas cuantas setas, será una apuesta ganadora, muy fácil de hacer y repleta de sabor.

Receta de sopa de quinoa con verduras y pollo: se podría decir que la quinoa es como la pasta o el arroz, así que cualquier alimento que queramos añadirle es una buena opción. En esta ocasión puedes preparar una sopa de quinoa con verduras y pollo calentita.

Receta de tomates rellenos de quinoa, queso feta y berenjena: la acidez del tomate asado, la intensidad del queso feta, la dulce neutralidad de la berenjena aportarán a tu quinoa, un sabor único. Elige esta receta para rellenar tomates y dejarás con la boca abierta a tus comensales.

